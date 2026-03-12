L'Inde prévoit de nouvelles mesures d'incitation à la production de téléphones pour favoriser Apple et Samsung

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) () par Shivangi Acharya

L'Inde prévoit de nouvelles mesures incitatives pour la production locale de téléphones portables après l'expiration ce mois-ci de son programme phare pour ce secteur en plein essor, ont déclaré deux sources, dans un élan pour les entreprises mondiales comme Apple AAPL.O et Samsung 005930.KS .

L'intention de la nation sud-asiatique de continuer à soutenir l'industrie intervient alors qu'elle risque de perdre son avantage tarifaire sur la Chine pour l'accès aux États-Unis, la taxe sur le fentanyl imposée par le président Donald Trump à Pékin ayant été invalidée par une décision de justice.

La production de smartphones est un élément clé du programme du Premier ministre Narendra Modi visant à renforcer la production nationale. L'Inde a pour objectif de porter sa production électronique à 500 milliards de dollars d'ici à l'année fiscale 2030. Le pays a produit pour près de 60 milliards de dollars de téléphones portables au cours de l'exercice 2024-25, soit une multiplication par 28 en dix ans, selon les données du gouvernement. Au cours de la même période, les exportations de téléphones portables ont atteint près de 21,70 milliards de dollars, soit un bond de 127 fois, ce qui en fera le produit le plus exporté de l'Inde en 2025.

New Delhi envisage de lier les nouvelles mesures d'incitation aux exportations afin d'encourager une production compétitive à l'échelle mondiale, a déclaré un fonctionnaire indien. Il est probable que les investissements soient couverts à partir d'avril de cette année, a ajouté le fonctionnaire.

Auparavant, les leaders de l'industrie, tels qu'Apple et Samsung, s'appuyaient sur le programme national d'incitations liées à la production, un programme de près de 21 milliards de dollars conçu pour rivaliser avec la puissance des usines chinoises, qui expire ce mois-ci.

Ce programme a aidé Apple à fabriquerses modèles de téléphones portables les plus chers et les plus récents en Inde, après avoir commencé par des versions à bas prix. Les droits de douane élevés imposés par Trump à la Chine ont également encouragé certains transferts de production.

Le ministère indien de l'électronique et des technologies de l'information a tenu des consultations avec l'industrie sur la conception du programme, a déclaré un cadre de l'industrie au courant des discussions.

Le ministère n'a pas répondu immédiatement à un courriel demandant un commentaire.

(1 $ = 92,1700 roupies indiennes)