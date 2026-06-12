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L'Inde ouvre la voie aux technologies de sécurité automobile et de conduite autonome pour réduire le nombre de décès sur les routes
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 12:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'Inde supprime les obligations d'homologation pour les technologies clés de sécurité automobile

* S'aligne sur les États-Unis et l'UE; permet aux constructeurs automobiles d'installer du matériel disponible dans le commerce

* Une initiative visant à réduire le nombre de victimes sur certaines des routes les plus meurtrières au monde

(Ajoute des détails sur une notification gouvernementale connexe aux paragraphes 1 et 4, et le contexte aux paragraphes 11 à 14) par Munsif Vengattil et Aditi Shah

L'Inde a supprimé les exigences en matière de licence pour le spectre radioélectrique utilisé par les systèmes de prévention des collisions et de conduite autonome dans les voitures, levant ainsi un obstacle commercial pour les constructeurs automobiles alors qu'elle cherche à rendre plus sûres certaines des routes les plus meurtrières au monde.

L'Inde, troisième marché automobile mondial, a enregistré plus de 177.000 décès dans près d'un demi-million d'accidents de la route en 2024, selon les dernières données gouvernementales.

Dans des avis publiés jeudi, le gouvernement a supprimé les exigences en matière de licence pour les capteurs radar dans la bande de fréquences de 77 GHz à 81 GHz, permettant ainsi aux entreprises d'utiliser ce spectre sans attribution distincte par les autorités.

Un autre avis a fait de même pour les systèmes dans la bande de 5,9 GHz, qui permettent aux véhicules de communiquer entre eux et avec les infrastructures routières.

L'INDE S'ALIGNE SUR LES NORMES MONDIALES

Cette mesure aligne l'Inde sur les normes utilisées aux États-Unis et dans l'Union européenne, permettant aux constructeurs automobiles de déployer du matériel standardisé et disponible dans le commerce plutôt que de développer des versions locales plus coûteuses, ce qui réduit les coûts et accélère l'adoption de ces technologies.

Les constructeurs automobiles de luxe Mercedes-Benz

MBGn.DE et BMW BMWG.DE , qui proposent déjà à l'étranger des systèmes d'aide à la conduite basés sur des radars, peuvent déployer les mêmes systèmes en Inde.

Les acteurs nationaux Maruti Suzuki MRTI.NS , Tata Motors

TATM.NS et Mahindra & Mahindra MAHM.NS pourraient plus facilement introduire des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), en intégrant des fonctionnalités de sécurité haut de gamme dans des modèles moins chers.

Des fournisseurs tels que les sociétés allemandes Bosch

BOSH.NS et Continental CONG.DE , ainsi que le fabricant de puces Qualcomm QCOM.O , devraient également en bénéficier.

Les capteurs radar aident à évaluer les distances de sécurité et permettent des fonctionnalités telles que le freinage d'urgence, le régulateur de vitesse adaptatif et les alertes d'angle mort, constituant ainsi la base de la conduite autonome.

Les systèmes V2X (Vehicle-to-Everything) avertissent les conducteurs des dangers situés hors de leur champ de vision, comme une voiture qui freine dans un virage sans visibilité ou une ambulance qui s'approche. Un groupe d'experts gouvernemental a déclaré en 2023 que la plupart des problèmes de circulation se produisaient dans de telles situations. "La plupart des capteurs ne fonctionnent pas bien dans ces scénarios et le V2X comble cette lacune", a-t-il déclaré.

Le groupe d'experts a également recommandé d'intégrer le V2X aux cotes de sécurité volontaires Bharat NCAP de l'Inde, qui évaluent la résistance aux chocs plutôt que d'imposer des caractéristiques spécifiques.

Sur les routes encombrées de l'Inde, les conducteurs sont souvent confrontés à des dangers allant du bétail aux piétons, tandis que le respect des voies de circulation et des limitations de vitesse est largement bafoué et faiblement appliqué.

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