L'Inde ordonne que les téléphones portables soient préchargés avec une application gouvernementale pour assurer la cybersécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aditya Kalra et Munsif Vengattil

Le ministère indien des télécommunications a demandé en privé à tous les fabricants de smartphones de précharger tous les nouveaux appareils avec une application de cybersécurité appartenant à l'État, selon une ordonnance gouvernementale, une décision qui devrait déclencher un bras de fer avec Apple, qui n'apprécie généralement pas ce type de directives.

L'Inde est l'un des plus grands marchés téléphoniques du monde, avec plus de 1,2 milliard d'abonnés, et les chiffres du gouvernement montrent que l'application, lancée en janvier, a permis de retrouver plus de 700 000 téléphones perdus, dont 50 000 pour le seul mois d'octobre.

Apple AAPL.O , qui a déjà affronté l'autorité de régulation des télécommunications au sujet du développement d'une application mobile anti-spam du gouvernement, fait partie des entreprises, telles que Samsung 005930.KS , Vivo, Oppo et Xiaomi 1810.HK , qui sont liées par la nouvelle ordonnance.

L'ordonnance du 28 novembre, dont Reuters a pris connaissance, donne aux principaux fabricants de smartphones 90 jours pour s'assurer que l'application Sanchar Saathi du gouvernement est préinstallée sur les nouveaux téléphones mobiles, avec une disposition selon laquelle les utilisateurs ne peuvent pas la désactiver.

Pour les appareils déjà présents dans la chaîne d'approvisionnement, l'ordonnance exige que les fabricants intègrent l'application dans les téléphones par le biais de mises à jour logicielles.

Alors qu'Apple préinstalle ses propres applications propriétaires sur les téléphones, ses politiques internes interdisent l'installation de toute application gouvernementale ou tierce avant la vente d'un smartphone, a déclaré une source ayant une connaissance directe de l'affaire.

Apple, Samsung et Xiaomi n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Le ministère indien des télécommunications n'a pas non plus répondu.

CYBERSÉCURITÉ DES TÉLÉCOMS

Deux sources industrielles, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, ont déclaré qu'elles craignaient qu'il n'y ait pas eu de consultation avec les entreprises avant la publication de l'ordonnance.

Dans son ordonnance, le gouvernement a déclaré que l'application était essentielle pour lutter contre la "grave mise en danger" de la cybersécurité des télécommunications due aux numéros IMEI dupliqués ou usurpés, qui permettent les escroqueries et l'utilisation abusive des réseaux.

L'IMEI, ou International Mobile Equipment Identity, est un numéro de 14 à 17 chiffres propre à chaque appareil. Il est le plus souvent utilisé pour couper l'accès au réseau des téléphones déclarés volés.

L'application gouvernementale permet aux utilisateurs de signaler les appels suspects, de vérifier les IMEI et de bloquer les appareils volés par l'intermédiaire d'un registre central.

Avec plus de 5 millions de téléchargements depuis son lancement, l'application a permis de bloquer plus de 3,7 millions de téléphones portables volés ou perdus, tandis que plus de 30 millions de connexions frauduleuses ont également été interrompues.

Selon le gouvernement, l'application contribue à prévenir les cybermenaces et à faciliter le suivi et le blocage des téléphones perdus ou volés, en aidant la police à retrouver les appareils, tout en empêchant les contrefaçons d'être écoulées sur le marché noir.