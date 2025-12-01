 Aller au contenu principal
L'Inde ordonne aux fabricants de smartphones de précharger l'application de cybersécurité de l'État
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 07:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La directive concerne Apple, Samsung, Vivo, Oppo et Xiaomi

*

Le gouvernement affirme que l'application combat les menaces de cybersécurité

*

L'industrie s'inquiète de l'absence de consultation préalable

*

L'Inde compte plus de 1,2 milliard d'utilisateurs de télécommunications

(Ajout de données sur les smartphones et de commentaires d'experts; paragraphes 7, 9 et 10) par Aditya Kalra et Munsif Vengattil

Le ministère indien des télécommunications a demandé en privé aux fabricants de smartphones de précharger tous les nouveaux appareils avec une application de cybersécurité appartenant à l'État qui ne peut être supprimée, selon une ordonnance gouvernementale, une décision susceptible de contrarier Apple et les défenseurs de la vie privée.

L'Inde est l'un des plus grands marchés téléphoniques du monde, avec plus de 1,2 milliard d'abonnés, et les chiffres du gouvernement montrent que l'application, lancée en janvier, a permis de retrouver plus de 700 000 téléphones perdus, dont 50 000 pour le seul mois d'octobre.

Apple AAPL.O , qui a déjà affronté l'autorité de régulation des télécommunications au sujet du développement d'une application mobile anti-spam du gouvernement, fait partie des entreprises, telles que Samsung 005930.KS , Vivo, Oppo et Xiaomi 1810.HK , qui sont liées par la nouvelle ordonnance.

L'ordonnance du 28 novembre, dont Reuters a pris connaissance, donne aux principaux fabricants de smartphones 90 jours pour s'assurer que l'application Sanchar Saathi du gouvernement est préinstallée sur les nouveaux téléphones mobiles, avec une disposition selon laquelle les utilisateurs ne peuvent pas la désactiver.

Pour les appareils déjà présents dans la chaîne d'approvisionnement, les fabricants doivent intégrer l'application dans les téléphones par le biais de mises à jour logicielles, a déclaré le ministère dans son ordonnance, qui n'a pas été rendue publique et a été envoyée en privé à certaines entreprises.

Le gouvernement a déclaré que l'application était essentielle pour lutter contre la "grave mise en danger" de la cybersécurité des télécommunications due à la duplication ou à l'usurpation des numéros IMEI, qui permettent des escroqueries et une mauvaise utilisation du réseau.

Selon Counterpoint Research, l'iOS d'Apple équipera environ 4,5 % des 735 millions de smartphones que comptera l'Inde d'ici à la mi-2025, le reste utilisant Android.

CYBERSÉCURITÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Alors qu'Apple pré-installe ses propres applications propriétaires sur les téléphones, ses politiques internes interdisent l'installation de toute application gouvernementale ou tierce avant la vente d'un smartphone, a déclaré une source ayant une connaissance directe de l'affaire.

"Apple a toujours refusé de telles demandes de la part des gouvernements", a déclaré Tarun Pathak, directeur de recherche chez Counterpoint.

"Il est probable qu'Apple cherche un terrain d'entente: au lieu d'une pré-installation obligatoire, il pourrait négocier et demander une option pour inciter les utilisateurs à installer l'application."

Apple, Google, Samsung et Xiaomi n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Le ministère indien des télécommunications n'a pas non plus répondu.

L'IMEI (International Mobile Equipment Identity), un numéro de 14 à 17 chiffres propre à chaque appareil, est le plus souvent utilisé pour couper l'accès au réseau des téléphones signalés comme ayant été volés.

L'application gouvernementale permet aux utilisateurs de signaler les appels suspects, de vérifier les IMEI et de bloquer les appareils volés par l'intermédiaire d'un registre central.

Avec plus de 5 millions de téléchargements depuis son lancement, l'application a permis de bloquer plus de 3,7 millions de téléphones portables volés ou perdus, tandis que plus de 30 millions de connexions frauduleuses ont également été interrompues.

Selon le gouvernement, l'application contribue à prévenir les cybermenaces et à faciliter le suivi et le blocage des téléphones perdus ou volés, en aidant la police à retrouver les appareils, tout en empêchant les contrefaçons d'être écoulées sur le marché noir.

