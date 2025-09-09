L'Inde et l'UE s'efforcent de combler les lacunes des négociations commerciales à l'approche de la fin de l'année

par Philip Blenkinsop et Manoj Kumar

L'Inde et l'Union européenne (UE) tiennent des négociations commerciales potentiellement décisives à New Delhi cette semaine, cherchant à résoudre les divergences sur l'agriculture, les produits laitiers et les barrières non douanières afin de respecter l'échéance ambitieuse de la fin de l'année pour un accord, ont déclaré des sources du gouvernement indien et de l'UE.

New Delhi cherche à approfondir les partenariats mondiaux après que le président américain Donald Trump a doublé les droits de douane sur les produits indiens à 50% le mois dernier en raison des achats de pétrole russe par l'Inde, ce qui a eu un impact sur les exportations telles que le textile, le cuir et les produits chimiques.

Les négociations, relancées en 2022, se sont accélérées depuis la réélection de Donald Trump. Bruxelles, confrontée aux droits de douane du président américain, a elle aussi accéléré ses efforts pour conclure des alliances commerciales, en scellant des accords avec le Mexique et les pays sud-américains du Mercosur et en intensifiant les discussions avec l'Inde, l'Indonésie et les Émirats arabes unis.

Un pacte avec l'UE pourrait également rapprocher l'Inde de l'Occident, après le malaise suscité par la récente visite du Premier ministre Narendra Modi en Chine pour un sommet auquel ont participé le président russe Vladimir Poutine et d'autres dirigeants.

"Les pourparlers avec l'UE progressent bien", a déclaré une source gouvernementale indienne, citant l'appel de Narendra Modi avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la semaine dernière, au cours duquel les deux dirigeants se sont engagés à conclure un accord cette année.

Jusqu'à présent, 11 des 23 chapitres en cours de transactions ont été finalisés, couvrant les douanes, le commerce numérique, la propriété intellectuelle, la concurrence, les subventions, le règlement des différends et les mesures anti-fraude, a déclaré la source.

Mais des points de désaccord subsistent.

L'Inde a exclu toute concession dans le domaine de l'agriculture et des produits laitiers, invoquant les moyens de subsistance des agriculteurs, tandis que l'UE fait pression pour obtenir un meilleur accès au marché indien de l'automobile et des boissons alcoolisées.

Des divergences persistent également sur les règles d'origine, les normes de sécurité alimentaire, les obligations en matière de travail et d'environnement, ainsi que sur ce que Bruxelles considère comme des ordres de contrôle de qualité restrictifs de la part de l'Inde, qui agissent comme des barrières non douanières, a déclaré un responsable de l'UE.

Ces sources se sont exprimées sous le couvert de l'anonymat, les détails des négociations commerciales n'étant pas publics.

Le ministère indien du Commerce et le bureau de l'UE à New Delhi n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires envoyées par courrier électronique.

ACHATS DE PÉTROLE RUSSE

Bruxelles fait également pression sur New Delhi en ce qui concerne les achats de pétrole russe à prix réduit, qui, selon les responsables de l'UE, sapent les sanctions à l'encontre de Moscou.

Bien qu'il soit peu probable que cette question domine les discussions, elle pourrait jeter une ombre sur les négociations et entraîner une résistance au sein du Parlement européen, qui devrait approuver tout accord, ont déclaré des responsables de l'UE.

Le commissaire européen à l'agriculture, Christophe Hansen, et le responsable du Commerce de l'UE, Maros Sefcovic, se rendront à Delhi dans le courant de la semaine pour s'entretenir avec leurs homologues indiens.

Parallèlement, le Comité politique et de sécurité de l'UE, présidé par Delphine Pronk et composé des ambassadeurs des 27 États membres, se rendra en Inde du 10 au 14 septembre pour rencontrer des fonctionnaires, des responsables de la défense et des groupes de réflexion.

Un autre point litigieux est la taxe carbone aux frontières de l'UE, qui frappera les importations à forte intensité de carbone telles que l'acier et l'aluminium à partir de 2026.

Les responsables indiens la qualifient de barrière commerciale déguisée, tandis que Bruxelles insiste sur le fait qu'elle est au cœur de sa politique climatique.

Les représentants de l'UE ont déclaré qu'ils étaient prêts à faire preuve de souplesse dans la mise en œuvre de cette taxe afin de répondre aux préoccupations des petites et moyennes entreprises.

(Manoj Kumar et Philip Blenkinsop, rédigé par Manoj Kumar, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)