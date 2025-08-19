 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'Inde envisage d'interdire les jeux en ligne qui se jouent avec de l'argent, en invoquant les risques d'addiction
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 18:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aftab Ahmed et Aditya Kalra

Le gouvernement indien envisage d'interdire les jeux en ligne qui se jouent avec de l'argent, selon un projet de loi présenté mardi, ce qui constituerait un coup dur pour un secteur qui a attiré des milliards de dollars d'investissements étrangers.

Citant les préjudices psychologiques et financiers que peuvent causer ces jeux, la Promotion et la Régulation des Jeux en Ligne Bill 2025 stipule que personne "ne doit offrir, aider, encourager, inciter ou s'engager de quelque manière que ce soit" dans l'offre de jeux d'argent en ligne et de services de ce type.

Le projet de loi de 13 pages, qui n'a pas encore été rendu public mais a été examiné par Reuters, décrit un jeu d'argent en ligne comme un jeu auquel l'utilisateur joue en déposant de l'argent dans l'espoir de gagner de l'argent et d'autres enrichissements.

Selon la société de capital-risque Lumikai, le marché indien de ce type de jeux devrait représenter 3,6 milliards de dollars d'ici 2029.

L'appui des meilleurs joueurs de cricket indiens et d'autres efforts de marketing ont renforcé l'attrait et l'intérêt des investisseurs pour les applications de jeux en argent réel, telles que les populaires jeux de cricket fantaisie exploités par les startups Dream11 et Mobile Premier League.

Dream11 est évalué à 8 milliards de dollars et Mobile Premier League à 2,5 milliards de dollars, selon les données de PitchBook.

Le gouvernement indien s'inquiète depuis longtemps du caractère addictif de ces jeux.

Le ministère indien des Technologies de l'information, qui a rédigé le projet de loi, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. MPL et Dream11 ont décliné tout commentaire.

Dans les jeux de cricket fantaisie sur Dream11, les utilisateurs créent leurs équipes en payant à peine 8 roupies (10 cents américains), avec une cagnotte totale de 1,2 million de roupies indiennes (14 000 $). Ces applications gagnent en popularité pendant la saison de l'Indian Premier League, l'un des tournois de cricket les plus populaires au monde.

Le projet de loi stipule que quiconque propose de tels jeux d'argent est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans et d'une amende.

"Ces jeux utilisent souvent des caractéristiques de conception manipulatrices, des algorithmes qui créent une dépendance ... tout en encourageant un comportement compulsif menant à la ruine financière", indique le projet de loi.

