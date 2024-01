L'Inde attire les investisseurs des pays émergents grâce à ses réformes numériques (Jo Hambro)

(AOF) - "L'Inde, grâce à des réformes numériques stratégiques, a amélioré son infrastructure et son accès à Internet, se positionnant comme un leader technologique mondial". C’est ce qu’affirment James Syme, Paul Wimborne et Ada Chan, gérants du fonds Global Emerging Markets Opportunities Fund chez JO Hambro. Pour eux cette évolution "a dynamisé son économie déjà en plein essor et attirent l'intérêt des investisseurs".

"Grâce à une meilleure connectivité internet et à une révolution dans les infrastructures numériques, ce pays, le plus peuplé du monde, pose les bases solides pour de futures innovations et services" soulignent les auteurs. Si "les avancées sont déjà remarquables, avec une croissance économique soutenue ces dernières années", les investisseurs des marchés émergents "sont convaincus que le meilleur reste à venir".

Si en 2007, l'accès à internet en Inde était limité à 4% de la population, en 2022, ce chiffre a atteint 48,7%. La deuxième avancée majeure concerne l'infrastructure numérique, avec l'identité numérique, l'interface de paiement unifiée (UPI), et l'échange de données.

Grâce à ces innovations, les petites et moyennes entreprises indiennes bénéficient aujourd'hui de plus d'opportunités pour commercialiser leurs produits et services sur internet, et les banques sont en mesure de réduire de manière significative le temps et les coûts associés aux contrôles d'identité.

"L'économie indienne et le marché boursier ont connu une belle croissance ces dernières années, engrangeant de nombreux bénéfices" de sorte qu'"avec le déploiement d'une infrastructure numérique plus robuste et plus étendue, l'Inde est en bonne voie pour renforcer sa position de grande puissance économique" concluent les gérants.