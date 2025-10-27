 Aller au contenu principal
L'Inde approuve des projets d'une valeur de 626 millions de dollars pour stimuler la fabrication de composants électroniques
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 14:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement indien a approuvé le premier lot de sept projets d'une valeur de plus de 55 milliards de roupies (625,75 millions de dollars) afin de stimuler la fabrication nationale de composants électroniques.

L'approbation comprend quatre projets de Kaynes Circuits India, couvrant les circuits imprimés multicouches et à haute densité (PCBs), les modules de caméra et les laminés, ainsi que des projets de SRF SRFL.NS , Syrma Strategic Electronics, et Ascent Circuits, a déclaré le ministère de l'électronique et des technologies de l'information ce lundi.

L'Inde a redoublé d'efforts pour stimuler la fabrication de produits électroniques, en lançant une série de programmes d'incitation, notamment des programmes d'incitation liés à la production (PLI) et la Semiconductor Mission, afin d'attirer les investisseurs nationaux et internationaux et d'accroître la capacité de fabrication locale.

Les projets, qui seront situés dans les États du Tamil Nadu, de l'Andhra Pradesh et du Madhya Pradesh, devraient produire des composants d' une valeur de 365,59 milliards de roupies et créer plus de 5 100 emplois directs, selon le ministère.

Cette initiative vise à réduire la dépendance à l'égard des importations et à renforcer les chaînes d'approvisionnement dans des secteurs tels que la défense, les télécommunications, les véhicules électriques et les énergies renouvelables.

La fabrication de produits électroniques a pris de l'ampleur en Inde à mesure que les géants mondiaux, notamment Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , et Apple AAPL.O , étendent leurs chaînes d'approvisionnement en dehors de la Chine.

Le secteur indien de la fabrication de produits électroniques devrait atteindre 6 000 milliards de roupies au cours de l'année fiscale 2027, contre 1 460 milliards de roupies en 2022, a indiqué la société de courtage Motilal Oswal dans une note publiée en décembre.

(1 $ = 87,8950 roupies indiennes)

