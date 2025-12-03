L'Inde annule l'ordre de précharger l'application de cybersécurité sur les smartphones après un tollé

La décision marque un rare revirement de politique pour le gouvernement de Modi

Le Parti du Congrès a remis en question la légalité de la décision

Les défenseurs de la vie privée ont contesté la décision

Apple n'avait pas l'intention de se conformer à la directive

Le gouvernement indien a annulé mercredi l'ordre donné aux fabricants de smartphones de précharger une application de cybersécurité de l'État sur tous les nouveaux appareils, après le tollé soulevé par les politiciens, les défenseurs de la vie privée et les entreprises technologiques internationales , qui craignent une surveillance.

Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi avait demandé en privé à des entreprises comme Apple, Samsung

005930.KS et Xiaomi 1810.HK le 28 novembre de précharger les nouveaux téléphones avec une application qui ne peut pas être supprimée appelée Sanchar Saathi dans les 90 jours, Reuters a été le premier à rapporter lundi.

"Le gouvernement a décidé de ne pas rendre la préinstallation obligatoire pour les fabricants de téléphones portables", a déclaré le ministère indien des communications dans un communiqué de presse mercredi.

Cette décision fait suite aux protestations des partis d'opposition sur la question, tandis que les éditorialistes des journaux se sont joints aux défenseurs de la vie privée pour dénoncer cette décision. Le gouvernement s'est également trouvé en désaccord avec les fabricants de téléphones, Apple AAPL.O et Samsung ayant prévu de ne pas se conformer à la directive , selon certaines sources.

Un jour plus tôt, des ministres du gouvernement avaient défendu le plan, affirmant que l'application permet uniquement de localiser et de bloquer les téléphones volés et d'éviter qu'ils ne soient utilisés à mauvais escient.

"L'application est sécurisée et a pour seul but d'aider les citoyens à lutter contre les mauvais acteurs du cybermonde", a déclaré le gouvernement dans son communiqué de mercredi, expliquant qu'il faisait marche arrière parce que l'application gagnait en popularité.

Les données de la société d'intelligence économique Sensor Tower ont montré un bond de 13 % des téléchargements quotidiens, qui ont atteint 78 000 lundi.

PROTESTATIONS POLITIQUES, PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Cette volte-face est néanmoins embarrassante pour le gouvernement de M. Modi et fait suite à un revirement, l'année dernière, sur une politique de licences d'importation d'ordinateurs portables ( ), suite à des pressions exercées par des représentants des États-Unis, qui aurait obligé les entreprises à obtenir des licences pour expédier leurs produits.

Plus tôt dans la journée de mercredi, Randeep Singh Surjewala, haut responsable du Congrès, a déclaré dans un avis au Parlement que le gouvernement devait clarifier l'autorité légale pour "imposer une application inamovible" et a appelé à un débat sur les risques pour la vie privée et la sécurité.

"La crainte grave, sérieuse et réelle est qu'une telle application obligatoirement installée puisse avoir une porte dérobée, compromettant ainsi absolument les données et la vie privée de l'utilisateur", a-t-il ajouté.

Le groupe de défense des droits à la liberté d'expression Internet Freedom Foundation (IFF) s'est félicité de la décision de mercredi, mais a indiqué qu'il attendait un ordre juridique expliquant cette décision.

Selon des sources industrielles, le projet de M. Modi n'avait guère de précédent. La Russie est peut-être le seul autre exemple connu. En août, Moscou a ordonné qu'une application de messagerie soutenue par l'État, appelée MAX, un rival de WhatsApp qui, selon les critiques, pourrait être utilisé pour tracer les utilisateurs, soit préinstallée sur tous les téléphones mobiles et les tablettes.

Modi a déjà été confronté à des critiques en matière de protection de la vie privée. En 2020, son gouvernement a été critiqué pour avoir rendu obligatoire l'utilisation de l'application de suivi des contacts COVID-19 pour les employés de bureau. Cette mesure a ensuite été réduite à une simple demande, suite aux protestations des défenseurs de la vie privée.