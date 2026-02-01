L'Inde accorde une victoire à Apple en permettant aux entreprises étrangères de financer des équipements sans risque fiscal

Apple fait pression pour que la législation indienne relative à l'impôt sur le revenu soit modifiée

L'entreprise craignait que le financement des machines de fabrication de l'iPhone ne soit soumis à l'impôt

L'Inde modifie sa législation pour promouvoir la fabrication de produits électroniques

Le gouvernement indien a accordé dimanche une victoire importante à Apple AAPL.O en autorisant les entreprises étrangères à fournir des machines à leurs fabricants sous contrat dans certaines régions pendant cinq ans sans risque fiscal.

Apple s'est développé en Inde ces dernières années en se diversifiant au-delà de la Chine. Counterpoint Research indique que la part de l'iPhone sur le marché indien a doublé pour atteindre 8 % depuis 2022. Et si la Chine représente toujours 75 % des livraisons mondiales d'iPhone, la part de l'Inde a quadruplé pour atteindre 25 % depuis 2022.

Apple a fait pression sur le gouvernement indien pour qu'il modifie la législation relative à l'impôt sur le revenu afin que l'entreprise ne soit pas imposée pour la propriété des machines pour iPhone haut de gamme qu'elle fournit à ses fabricants sous contrat.

En Inde, contrairement à la Chine, Apple craignait que si elle payait pour des machines destinées à ses fabricants sous contrat, la législation indienne puisse considérer qu'il s'agissait d'un "lien commercial" et imposer des taxes sur les bénéfices tirés de la vente de l'iPhone. Cette situation a contraint les fabricants Foxconn 2317.TW et Tata à dépenser eux-mêmes des milliards de dollars pour l'achat de machines.

Dimanche, l'Inde a déclaré que "pour promouvoir la fabrication de produits électroniques par un fabricant sous contrat", elle apportait certaines modifications à la législation afin de garantir que la simple possession de machines par une société étrangère n'entraîne pas de taxes pour elle.

La décision a été rendue publique dans le cadre du budget annuel 2026-27 de la ministre des finances Nirmala Sitharaman , présenté dimanche.

Cette décision pourrait inciter Apple et d'autres entreprises à investir rapidement dans le secteur de la fabrication électronique en prenant en charge les dépenses initiales pour des machines coûteuses, réduisant ainsi la charge des coûts initiaux pour les fabricants sous contrat avec lesquels ils s'associent.

"Nous disons que si vous apportez votre machine et que cette machine est utilisée par un fabricant local pour produire quelque chose, nous vous exonérerons pendant cinq ans. Nous leur donnons une certitude", a déclaré Arvind Shrivastava, secrétaire d'État aux recettes, lors d'une conférence de presse organisée après la présentation du budget.

UNE MONTÉE EN PUISSANCE PLUS RAPIDE ET UNE PLUS GRANDE CONFIANCE

La fabrication de smartphones est un élément clé du programme de croissance économique du Premier ministre Narendra Modi.

Le changement de règle s'appliquera jusqu'à l'exercice fiscal 2030-31 et uniquement aux usines installées dans les zones dites "sous douane", qui sont techniquement considérées comme étant à l'extérieur de la frontière douanière de l'Inde. Si des appareils sont vendus en Inde à partir de ces usines, ils seront soumis à des taxes à l'importation, ce qui rend ces installations attrayantes uniquement pour les exportations.

"Tout revenu provenant de la fourniture de biens d'équipement, de matériel ou d'outillage à un fabricant sous contrat, qui est une société résidant en Inde, peut bénéficier d'une exonération", a déclaré le gouvernement indien dans l'un de ses documents explicatifs sur le budget.

Apple n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

"Cette exonération élimine un risque important pour la fabrication électronique en Inde", a déclaré Shankey Agrawal, partenaire du cabinet d'avocats indien BMR Legal, spécialisé dans les questions fiscales. "Il en résulte une montée en puissance plus rapide et une plus grande confiance des acteurs mondiaux de l'électronique dans la fabrication en Inde."

Ces derniers mois, Apple a eu de nombreuses discussions avec des fonctionnaires indiens afin de modifier la loi, car elle craignait que celle-ci n'entrave sa croissance future, a rapporté Reuters.

Les règles antérieures n'ont pas affecté le rival sud-coréen d'Apple, Samsung 005930.KS , car la quasi-totalité de ses téléphones sont fabriqués dans ses propres usines indiennes, et non par des fabricants sous contrat.