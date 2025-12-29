L'incendie d'un transformateur de PG&E coupe l'électricité à 11 000 clients à San Francisco

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de services publics PG&E Corp PCG.N a déclaré lundi que ses équipes travaillaient à évaluer l'incendie d'un transformateur à San Francisco et à rétablir le courant pour les clients concernés en toute sécurité.

La panne, qui a commencé à 19 h 45 ET dimanche (0045 GMT), a touché environ 11 000 clients, a indiqué la société.