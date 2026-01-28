L'imprimante ASML de 250 millions de dollars à l'origine des puces Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Toby Sterling et Nathan Vifflin

ASML ASML.AS est devenue l'entreprise européenne la plus précieuse grâce à sa position dominante dans la fabrication de systèmes de lithographie, d'énormes machines d'"impression de puces" qui coûtent 250 millions de dollars chacune et sont indispensables aux entreprises à l'origine de l'essor de l'IA. Voici un examen plus approfondi de la technologie qui sous-tend l'ascension de la société néerlandaise .

CE QUI STIMULE LA DEMANDE POUR LES IMPRIMANTES D'ASML

ASML détient le monopole des machines à ultraviolet extrême (EUV) utilisées dans la fabrication des semi-conducteurs les plus avancés, bien que des rivaux en Chine et aux États-Unis tentent de développer des alternatives. Les progrès rapides de l'intelligence artificielle et l'expansion mondiale des centres de données ont stimulé la demande de ces puces, ce qui fait de la fourniture au fabricant de Nvidia NVDA.O , TSMC 2330.TW , et à d'autres fabricants de puces d'intelligence artificielle l'activité principale d'ASML.

LA TECHNOLOGIE: D'ÉNORMES MACHINES TRAVAILLANT À L'ÉCHELLE NANOMÉTRIQUE

Ces machines, de la taille d'un bus scolaire et pesant 150 tonnes, utilisent un système complexe de lasers, de miroirs et d'aimants pour inscrire des circuits microscopiques sur les plaquettes de silicium nécessaires à la production de puces.

Ils dessinent des couches de circuits en projetant des motifs lumineux sur des plaquettes de silicium, chacune contenant peut-être une centaine de puces d'intelligence artificielle, avec une précision inégalée.

La longueur d'onde de l'EUV est de 13 nanomètres. À titre de comparaison, l'épaisseur d'un cheveu humain se situe entre 80 000 et 100 000 nanomètres.

Selon Luc Van den Hove, directeur général du Centre interuniversitaire de microélectronique en Belgique, qui a collaboré avec ASML pour développer la technologie, les machines offrent "la précision de modelage, l'évolutivité et l'efficacité énergétique" dont dépend la fabrication de puces avancées et de puces d'intelligence artificielle en particulier.

LASERS ET MIROIRS

Pour générer la lumière EUV, des gouttelettes d'étain sont projetées 50 000 fois par seconde à l'aide de lasers parmi les plus puissants jamais construits, fabriqués par l'entreprise industrielle allemande Trumpf. Un système de miroirs fabriqués par le fabricant allemand de systèmes optiques Zeiss, dont les surfaces sont plus lisses que celles utilisées dans les télescopes spatiaux et qui sont maintenus sous vide, guide la lumière vers le cœur de la machine.

La table qui contient les plaquettes lévite sur des aimants et accélère et décélère à une vitesse de 70 à 80 mètres par seconde.

COMMENT LES SYSTÈMES DE L'ASML SONT-ILS LIVRÉS?

Les machines EUV sont assemblées aux Pays-Bas, puis emballées dans une quarantaine de conteneurs et transportées dans des avions-cargos 747 vers des usines appartenant à TSMC

2330.TW de Taïwan, qui fabrique des puces pour Nvidia, ainsi qu'à Samsung 005930.KS et SK Hynix 000660.KS de Corée du Sud, Intel INTC.O et Micron MU.O des États-Unis, et Rapidus au Japon. L'année dernière, ASML a livré 44 systèmes de ce type et les analystes prévoient une forte augmentation en 2026 et 2027.