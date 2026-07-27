L'implication des pouvoirs publics dans l'IA accroît l'incertitude pour les investisseurs, mettent en garde les co-directeurs des investissements de Bridgewater

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'implication des pouvoirs publics dans le domaine de l'IA pourrait potentiellement ralentir l'adoption et les progrès de cette technologie et accroître l'incertitude pour les investisseurs, ont déclaré lundi les co-directeurs des investissements de Bridgewater dans une note adressée à leurs clients.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Bien que la réglementation ait un rôle crucial à jouer pour réduire les risques de conséquences néfastes, elle pourrait déstabiliser le cycle des dépenses d’investissement dans l’IA en réduisant le rendement du capital ou simplement en augmentant l’incertitude à laquelle sont confrontés les investisseurs lorsqu’ils s’engagent sur des horizons à long terme, ont écrit les co-directeurs des investissements de la société, Bob Prince, Greg Jensen et Karen Karniol-Tambour.

* Ces commentaires interviennent alors que Washington a renforcé la surveillance des lancements de nouveaux modèles afin d’identifier les menaces potentielles, dans un contexte où les inquiétudes concernant les risques pour la sécurité nationale vont bon train.

* L’administration Trump joue un rôle plus actif dans la surveillance des capacités de cette technologie et met en place un groupe de coordination sur l’IA et la cybersécurité afin de partager les informations relatives aux failles de cybersécurité identifiées par les systèmes d’IA avancés et de coordonner les réponses.

* Si un resserrement des taux d’intérêt et une baisse des actions ne devraient pas entraver la volonté d’investir dans l’IA, Bridgewater a toutefois averti que la concentration sur l’IA s’accompagnait d’autres risques, tels que la sensibilité aux déceptions liées aux progrès scientifiques ou à la réglementation gouvernementale en matière d’IA.

* "Cette expansion repose sur la volonté de financer le développement de l’IA, qui nécessite désormais des capitaux substantiels", ont déclaré les co-directeurs des investissements.

* Bridgewater, fondé par l’investisseur milliardaire Ray Dalio, est largement considéré comme l’un des fonds spéculatifs les plus performants au monde.