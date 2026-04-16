L'Impériale signale une panne d'électricité à son usine de Sarnia, au Canada

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La Compagnie pétrolière impériale

IMO.TO a indiqué jeudi qu'elle était intervenue à la suite d'une panne d'électricité sur son site de Sarnia, au Canada, selon une alerte communautaire.

"Il faut s'attendre à un fort taux de combustion pendant plusieurs heures, le temps que les unités de traitement soient remises en marche en toute sécurité", indique l'alerte.

L'entreprise a indiqué qu'elle enquêtait sur la cause de la panne.