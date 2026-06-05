L'impasse au Moyen-Orient devrait éclipser un emploi solide à Wall Street

Malgré un rapport sur l'emploi encourageant dévoilé il y a quelques minutes, Wall Street devrait ouvrir en baisse ce vendredi, à en croire les contrats à terme sur le S&P 500 (-0,5%) et le Nasdaq-100 (-1,2%), alors que les discussions irano-américaines demeurent dans l'impasse.

Des créations d'emplois plus fortes que prévu en mai...

Selon le Département du travail (DOL), l'économie américaine a créé 172 000 emplois non agricoles en mai, alors que le consensus n'espérait que 85 000 créations, et le taux de chômage est resté stable à 4,3%, conformément à l'estimation moyenne des économistes.

Dans son rapport, le DOL précise que les créations d'emplois ont concerné les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie, des collectivités locales et de la santé, alors que l'emploi dans les activités financières a au contraire reculé.

De plus, les créations d'emplois des deux mois précédents ont été révisées sensiblement à la hausse, de 185 000 à 214 000 pour mars et de 115 000 à 179 000 pour avril, soit un solde net combiné positif de 93 000 par rapport aux estimations antérieures.

...mais éclipsées par l'impasse persistante au Moyen-Orient

Néanmoins, les regards restent braqués vers le Moyen-Orient, où le cessez-le-feu entre le Liban et Israël n'est pas franchement respecté et où, selon Reuters, Donald Trump aurait indiqué ne pas avoir besoin d'un accord avec l'Iran pour récupérer l'uranium enrichi se trouvant sur le territoire de la République islamique.

"Trump a dit cette semaine qu'un accord avec l'Iran est proche, "en théorie". Dans le même temps, il affirme que cet accord pourrait intervenir ce week-end comme dans deux ou trois semaines. De leur côté, les Iraniens indiquent qu'il n'y a pas de progrès "tangible" dans les négociations", souligne LBPAM.

"Au total, on en reste au même point. Les deux parties cherchent une voie de sortie acceptable, qui permettrait de commencer à rouvrir Ormuz rapidement. Mais, dans le même temps, Ormuz reste de fait toujours quasi fermé, et plus la situation dure, plus le risque augmente pour l'économie et, in fine, pour les marchés", prévient-il.

S'il continue de penser que le potentiel de hausse est limité et que les risques de consolidation sont élevés en cas de mauvaise surprise, LBPAM "reste plutôt constructif sur les marchés à horizon de quelques mois, vu la résilience de l'économie, le dynamisme des profits des entreprises et le potentiel de léger reflux des taux".

Dans l'actualité des valeurs à Wall Street...

Dans l'actualité des valeurs, le titre Lululemon est attendu en forte baisse en avant-Bourse, l'entreprise canadienne spécialisée dans l'habillement sportif ayant revu à la baisse sa prévision de bénéfice pour l'exercice en cours et publié des résultats trimestriels nettement inférieurs aux attentes.

L'éditeur de logiciels pour la CRM Salesforce a annoncé un partenariat historique en devenant soutien officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Amérique du Nord, ainsi que de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027 au Brésil.

Visa, qui autorise déjà le règlement en stablecoins depuis 2021 pour certaines obligations VisaNet, a fait part d'une collaboration avec Brale afin d'évaluer le règlement institutionnel fondé sur le stablecoin SBC, adossé au dollar américain, sur le réseau blockchain Canton.

Bombardier a indiqué que son avion d'affaires Global 8000 avait établi son premier record de vitesse lors d'un vol entre Montréal et Nice, réalisé en un peu plus de six heures alors qu'il transportait des passagers vers le Grand Prix de Monaco.