L’Imfinzi d’AstraZeneca recommandé en Europe

(AOF) - Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne des médicaments a recommandé l’utilisation d’Imfinzi d’AstraZeneca pour le traitement de patients adultes atteints d’un cancer de la vessie résécable à invasion musculaire, en association avec d’autres produits et après une ablation chirurgicale de la vessie. Cette décision intervient après les résultats positifs de l’essai de phase III Niagara. Ces derniers ont révélé une réduction de 32 % du risque de progression de la maladie, de récidive, de non-intervention chirurgicale ou de décès par rapport au groupe comparateur.

En outre, les résultats du critère secondaire clé de survie globale ont montré que le protocole périopératoire à base d'Imfinzi réduisait le risque de décès de 25 % par rapport à la chimiothérapie néoadjuvante avec cystectomie radicale seule.

Pour le docteur Michiel Van der Heijden, oncologue et chef de groupe à l'Institut néerlandais du cancer, et investigateur de l'essai Niagara : " environ la moitié des patients atteints d'un cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire connaîtront une récidive malgré un traitement curatif par chimiothérapie néoadjuvante et ablation chirurgicale de la vessie. Cette recommandation pour le protocole périopératoire à base de durvalumab nous rapproche d'une nouvelle option thérapeutique majeure, qui a démontré un bénéfice significatif en termes de survie et qui pourrait transformer l'approche thérapeutique pour les patients en Europe ".

