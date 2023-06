L'IFI a rapporté 2,35 milliards d'euros à l'Etat en 2022

"L'augmentation des recettes liées à l'IFI est "une tendance évidente compte tenu de l'enrichissement global de la société et du fait que les prix de l'immobilier ont monté", a souligné le directeur des finances publiques Jérôme Fournel ce jeudi à l"occasion d'une conférence de presse.

(AOF) - Successeur de l'ISF, l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) a rapporté 2,35 milliards d'euros à l'Eta français en 2022, près de 164.000 déclarations ayant été soumises cette même année, a indiqué ce jeudi la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Les recettes augmentent de 250 millions d'euros par rapport à 2021 et de 337 millions par rapport à 2020. En 2022, 163 900 déclarations ont été soumises à la DGFiP au titre de l'IFI, contre 152 700 en 2021 et 143 300 en 2020.

