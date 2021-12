L’IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement, annonce avoir pris une participation minoritaire de référence (c. 30% du capital) au capital d’Ekosport aux côtés de Frasteya, holding détenue par Yannick Morat et ses associés historiques Franck Wesse, François Salomon et Stéphane Morat, ainsi que l’équipe management.



Augustin Harrel-Courtès, Investment Director à l’IDI, déclare « Nous avons été impressionnés par le dynamisme, l’implication et la qualité des équipes d’Ekosport avec qui nous partageons les mêmes valeurs entrepreneuriales. Nous sommes convaincus que le positionnement stratégique du Groupe en tant que distributeur spécialisé, sur un marché technique, avec une approche omnicanale, lui permettra de conforter sa place de leader en France, et de challenger en Europe, en captant une part importante de la croissance future du marché. »



Julien Bentz, Managing Partner de l’équipe d’investissement de l’IDI ajoute « Notre investissement dans Ekosport est le reflet d’un des axes clefs de la stratégie d’investissement de l’IDI, à savoir accompagner, dans le cadre d’opérations primaires, des familles entrepreneuriales dans leur croissance organique soutenue, avec une forte composante digitale, et des velléités de croissance externe en France et à l’étranger.. Cet investissement significatif vient conclure une année très active pour l’IDI avec 15 transactions réalisées et une ambition accrue pour 2022. »