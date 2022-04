L’IDI et le Groupe Chevrillon finalisent l’acquisition de Culturespaces, spécialiste français de la gestion globale de lieux culturels et pionnier mondial dans la création de centres d’art numériques et d’expositions immersives, aux côtés de M. Bruno Monnier et du management.



Paris, le 1er avril 2022

L’IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement, et le Groupe Chevrillon annoncent avoir finalisé l’acquisition de Culturespaces auprès du groupe ENGIE et de M. Bruno Monnier.

Le consortium accompagnera l’accélération du développement international de cet acteur de référence dans la gestion déléguée de sites culturels historiques et musées d’exception et la création d’expositions immersives diffusées au sein de ses centres digitaux, qui prévoit cette année l’inauguration de 3 nouveaux centres d’art numériques à Amsterdam, New-York et Séoul.

Marco de Alfaro, Partner et Membre du Comité Exécutif à l’IDI conclut : « Nous sommes ravis d’entamer aux côtés du Groupe Chevrillon, de M. Bruno Monnier et de ses équipes une nouvelle étape de l’histoire de Culturespaces qui devrait nous amener à déployer le concept de centres d’art numériques dans plusieurs pays tout en renforçant l’expertise reconnue du Groupe dans la gestion globale de monuments, musées et centres d’art. »