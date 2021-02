L'IDI/ cession participation dans Winncare et réinvestissement

L'IDI entre en négociation exclusive avec Siparex ETI pour la cession de sa participation au sein du Groupe Winncare, leader Européen des dispositifs médicaux anti-escarres, de la prévention du risque de chute et de la perte d'autonomie.



Paris, le 22 février 2021



Acteur de référence du Private Equity, et pionner du capital investissement en France et en Europe depuis plus de 50 ans, l'IDI accompagnait depuis 2014 le Groupe Winncare dans sa conquête européenne. Cette opération permet à l'IDI d'obtenir un multiple supérieur à 3 et de réinvestir en minoritaire confiant dans le potentiel de croissance du Groupe.

Avec cette opération, l'IDI réalise un multiple d'investissement de 3,3x et un TRI de c.22%. Convaincu du projet de croissance de l'équipe de management et du potentiel de la Société, l'IDI réinvestira aux côtés de Siparex ETI dans cette nouvelle opération.

Pour Marco de Alfaro, Partner d'IDI et Augustin Harrel-Courtès, Investment Director : « Avec un doublement de taille et une forte internationalisation de l'activité depuis notre entrée au capital en 2014, nous sommes fiers d'avoir accompagné Philippe et ses équipes dans ce changement d'échelle du Groupe Winncare. Les perspectives de développement de la société, par croissance organique et externe, restent importantes, et c'est notamment pour cela que nous sommes particulièrement heureux de réinvestir dans l'opération aux cotés de Siparex et du management. »