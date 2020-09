L'IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement, annonce son entrée au capital du Groupe Sarbacane, un éditeur de logiciels proposant une solution intuitive et ergonomique en SaaS d'emailing, SMS et chat à près de 10 000 PME et TPE, principalement issues du secteur BtoB.

Cette opération permet à l'IDI, qui prend le relais d'Ardian Growth, d'entrer minoritairement au capital au côté du Président Fondateur Mathieu Tarnus, qui conserve la majorité du capital, avec son équipe de management. CIC Nord-Ouest, CMNE et Banque Populaire contribuent au financement de l'opération en apportant une dette senior de 15 m€, incluant une ligne de financement pour les croissances externes.



Julien Bentz, Partner et Membre du comité exécutif de l'IDI, ajoute : « Avec la prise de participation dans Sarbacane, et après celles dans HEA Expertise, Groupe Label et CDS Groupe, l'IDI démontre à nouveau sa volonté d'accompagner des entreprises digitales en forte croissance qui font évoluer positivement leurs marchés au travers de services et produits innovants. En 2020, l'IDI est actif et conclut sa quatrième opération de l'année, après deux acquisitions et une cession réalisées au premier semestre. »