L’IDI annonce être entré en négociations exclusives dans le cadre de la cession de sa participation minoritaire au capital de Winncare

Acteur de référence du capital investissement en France depuis plus de 50 ans, l’IDI annonce être entré en négociations exclusives dans le cadre d’une réorganisation du capital du groupe Winncare. Cette opération acte pour l’IDI, après deux opérations successives (2014 en tant qu’actionnaire majoritaire, et 2021 en tant qu’actionnaire minoritaire), la cession totale de sa participation au sein du Groupe, qui poursuit son développement avec Siparex ETI (actionnaire majoritaire depuis 2021), Crédit Agricole, BNP Paribas Développement et le nouvel entrant au capital Kartesia.





Arnaud Pierucci, Directeur d’Investissement IDI, déclare : « Nous remercions Laurent Faugère, son équipe de management en France et à l’international, ainsi que Siparex, pour leur confiance accordée depuis 2021, et l’ensemble du parcours accompli par Winncare. Le groupe a en effet su s’imposer ces dernières années comme l’un des leaders européens de premier plan sur son marché, notamment grâce à une forte culture d’innovation et une excellence industrielle indéniable. Après plus de dix années d’accompagnement, d’abord en tant qu’investisseur majoritaire depuis 2014, puis en tant qu’investisseur minoritaire aux cotés de Siparex depuis 2021, nous souhaitons au Groupe Winncare, à ses actionnaires et ses équipes, de poursuivre avec succès sa trajectoire de croissance lors de cette nouvelle opération ».