L'IDI accompagne le Groupe Sarbacane dans une croissance externe structurante en Allemagne : Rapidmail

L'IDI accompagne Groupe Sarbacane, acteur de référence dans l'édition de logiciel d'emailing, dans l'acquisition structurante de Rapidmail en Allemagne, et ambitionne d'accélérer sa stratégie de croissance externe dans les années à venir



Acteur majeur français des solutions dédiées à la communication digitale des entreprises, Groupe Sarbacane poursuit son développement à l'international avec l'acquisition de la société allemande Rapidmail. Une opération synonyme de changement de dimension pour le groupe qui entend bâtir un leader européen du marketing et de la communication digitale.

50 % de croissance en 2021

Tel est l'objectif que s'est fixé Groupe Sarbacane. Une ambition rendue possible grâce à l'excellente santé de ses activités historiques, ainsi que par cette annonce de l'acquisition de Rapidmail.

Julien Bentz et Augustin Harrel-Courtès, respectivement Managing Partner et Investment Director d'IDI, complètent : « La stratégie qui avait été retenue avec Mathieu lors de notre entrée au capital en juillet 2020, en complément de la croissance organique, était de réaliser rapidement des croissances externes et d'exposer le groupe aux autres marchés européens : c'est donc un coup double réalisé avec cette acquisition stratégique de Rapidmail. Nous continuerons à nous intéresser à des cibles, en France et en Europe, afin que le Groupe Sarbacane renforce sa place d'acteur européen incontournable dans le marketing digital. »