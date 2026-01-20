 Aller au contenu principal
L'IATA annonce la prolongation jusqu'en 2033 du contrat de maintenance des moteurs CFM
20/01/2026

Les compagnies aériennes mondiales ont renouvelé un accord avec le motoriste franco-américain CFM International GE.N SAF.PA pour garantir la concurrence sur le marché de la maintenance et de la réparation des moteurs, a déclaré mardi l'Association internationale du transport aérien.

La décision de doubler la durée d'un accord antérieur de sept ans en le prolongeant jusqu'en février 2033 coïncide avec une pénurie de pièces détachées et de capacités de maintenance qui, selon les compagnies aériennes, a ajouté près de 6 milliards de dollars à leurs coûts l'année dernière.

