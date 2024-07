L'IA générative progresse dans le monde du travail (étude)

En France, ce sont 50% des managers et 33% des employés qui ont bénéficié d'une formation sur l'IA.

D'après l'enquête, 43% des interrogés utilisent l'IA pour le travail. En France, c'est même un employé sur deux qui s'en sert pour ses activités pros. "Les gains de productivité sont bien réels. 58 % des salariés déclarent gagner au moins cinq heures par semaine. C'est une formidable opportunité pour les entreprises", estime Sylvain Duranton, directeur monde du cabinet BCG X, l'entité tech de BCG et coauteur de cette étude.

(AOF) - Selon une étude du cabinet de conseil Boston Consulting Group (BCG) publiée ce mercredi, l'IA générative fait son chemin auprès des salariés. 43% déclarent utiliser régulièrement l’intelligence artificielle générative contre 20% en 2023. L’organisme, qui a mené en juin une enquête internationale auprès de 13000 dirigeants, managers et employés dans 15 pays, indique par ailleurs que 42% des sondés se déclarent confiant quant à l’impact des IA sur leur travail contre 26% l’an passé.

