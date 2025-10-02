L'IA dope la tech après un accord entre Samsung, SK Hynix et OpenAI

Le secteur de la technologie grimpe en Europe dans le sillage de Wall Street la veille et des Bourses asiatiques plus tôt jeudi, porté par l'optimisme concernant la demande de semi-conducteurs après que Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS ont conclu des accords pour fournir des puces mémoire aux centres de données d'OpenAI, le créateur de ChatGPT.

Vers 08h12, le segment technologique du STOXX 600 prend 2,17%, tandis que ASML ASML.AS ASMI ASMI.AS , Soitec

SOIT.PA , Besi BESI.AS et STMicroelectronics progressent de 2,5% à 6,5%.

Les fabricants de semi-conducteurs réagissent ainsi à l'annonce, mercredi, que Samsung Electronics et SK Hynix avaient signé des lettres d'intention avec OpenAI, qui cherche à répondre à la demande croissante de son projet Stargate, une coentreprise avec SoftBank et le géant américain des logiciels Oracle ORCL.N visant à développer des centres de données pour l'intelligence artificielle aux États-Unis.

Stargate, présenté en janvier dernier par le président américain Donald Trump comme une initiative du secteur privé, prévoit d'investir jusqu'à 500 milliards de dollars dans la construction d'infrastructures pour l'IA afin de permettre à Washington de devancer la Chine et d'autres rivaux dans la course mondiale à cette technologie.

Le partenariat entre les deux fabricants sud-coréens de puces électroniques et la start-up américaine renforce notamment les attentes selon lesquelles l'essor mondial de l'IA générera une forte demande en semi-conducteurs, ce qui est logiquement bien accueilli par les investisseurs dans le domaine technologique.

L'optimisme quant aux perspectives du secteur s'est d'abord fait sentir à Wall Street, mercredi, puis sur les marchés asiatiques, notamment en Corée du Sud, où l'indice Kospi .KS11 a clôturé jeudi sur un gain de 2,7%.

Samsung Electronics et SK Hynix ont pour leur part progressé de 3,49% et 9,8% jeudi.

"On craignait que les prix des puces HBM (High Bandwidth Memory) ne baissent l'année prochaine en raison de l'intensification de la concurrence, mais ces inquiétudes seront facilement dissipées grâce à ce partenariat stratégique", a écrit dans une note Jeff Kim, analyste chez KBC Securities, anticipant une forte augmentation de la demande liée à Stargate.

"Stargate étant un projet clé mené par le président Trump, il est également possible que ce partenariat ait un impact positif sur les négociations commerciales entre la Corée du Sud et les États-Unis", a-t-il ajouté.

OpenAI a par ailleurs atteint une valorisation de 500 milliards de dollars (426,26 milliards d'euros) à la suite d'un accord dans lequel des employés actuels et anciens ont cédé pour environ 6,6 milliards de dollars d'actions, a appris Reuters jeudi d'une source proche du dossier.

(Rédigé par Diana Mandiá, avec Youn Ah Moon et Jihoon Lee, édité par Augustin Turpin)