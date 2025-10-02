 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 049,55
+1,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'IA dope la tech après un accord entre Samsung, SK Hynix et OpenAI
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 10:37

Le secteur de la technologie grimpe en Europe dans le sillage de Wall Street la veille et des Bourses asiatiques plus tôt jeudi, porté par l'optimisme concernant la demande de semi-conducteurs après que Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS ont conclu des accords pour fournir des puces mémoire aux centres de données d'OpenAI, le créateur de ChatGPT.

Vers 08h12, le segment technologique du STOXX 600 prend 2,17%, tandis que ASML ASML.AS ASMI ASMI.AS , Soitec

SOIT.PA , Besi BESI.AS et STMicroelectronics progressent de 2,5% à 6,5%.

Les fabricants de semi-conducteurs réagissent ainsi à l'annonce, mercredi, que Samsung Electronics et SK Hynix avaient signé des lettres d'intention avec OpenAI, qui cherche à répondre à la demande croissante de son projet Stargate, une coentreprise avec SoftBank et le géant américain des logiciels Oracle ORCL.N visant à développer des centres de données pour l'intelligence artificielle aux États-Unis.

Stargate, présenté en janvier dernier par le président américain Donald Trump comme une initiative du secteur privé, prévoit d'investir jusqu'à 500 milliards de dollars dans la construction d'infrastructures pour l'IA afin de permettre à Washington de devancer la Chine et d'autres rivaux dans la course mondiale à cette technologie.

Le partenariat entre les deux fabricants sud-coréens de puces électroniques et la start-up américaine renforce notamment les attentes selon lesquelles l'essor mondial de l'IA générera une forte demande en semi-conducteurs, ce qui est logiquement bien accueilli par les investisseurs dans le domaine technologique.

L'optimisme quant aux perspectives du secteur s'est d'abord fait sentir à Wall Street, mercredi, puis sur les marchés asiatiques, notamment en Corée du Sud, où l'indice Kospi .KS11 a clôturé jeudi sur un gain de 2,7%.

Samsung Electronics et SK Hynix ont pour leur part progressé de 3,49% et 9,8% jeudi.

"On craignait que les prix des puces HBM (High Bandwidth Memory) ne baissent l'année prochaine en raison de l'intensification de la concurrence, mais ces inquiétudes seront facilement dissipées grâce à ce partenariat stratégique", a écrit dans une note Jeff Kim, analyste chez KBC Securities, anticipant une forte augmentation de la demande liée à Stargate.

"Stargate étant un projet clé mené par le président Trump, il est également possible que ce partenariat ait un impact positif sur les négociations commerciales entre la Corée du Sud et les États-Unis", a-t-il ajouté.

OpenAI a par ailleurs atteint une valorisation de 500 milliards de dollars (426,26 milliards d'euros) à la suite d'un accord dans lequel des employés actuels et anciens ont cédé pour environ 6,6 milliards de dollars d'actions, a appris Reuters jeudi d'une source proche du dossier.

(Rédigé par Diana Mandiá, avec Youn Ah Moon et Jihoon Lee, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ASM INT
551,2000 EUR Euronext Amsterdam +6,29%
ASML HLDG
879,0000 EUR Euronext Amsterdam +4,47%
BESI
135,5000 EUR Euronext Amsterdam +6,03%
ORACLE
289,220 USD NYSE +2,84%
SAMSUNG ELECTRON
42,3300 USD OTCBB 0,00%
SK HYNIX
0,0000 USD OTCBB 0,00%
SOITEC
42,5300 EUR Euronext Paris +4,91%
STMICROELECTRONICS
24,6200 EUR Euronext Paris +2,20%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/10/2025 à 10:37:20.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank