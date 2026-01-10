 Aller au contenu principal
Colère des agriculteurs: opérations pour débloquer des dépôts de carburant
information fournie par AFP 10/01/2026 à 13:00

Des gendarmes lors d'une intervention pour lever le blocage par des agriculteurs du dépôt de carburant de Bassens, près de Bordeaux, le 10 janvier 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Des gendarmes lors d'une intervention pour lever le blocage par des agriculteurs du dépôt de carburant de Bassens, près de Bordeaux, le 10 janvier 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Les forces de l'ordre sont intervenues samedi pour mettre fin au blocage du dépôt de carburant de Bassens, près de Bordeaux, par la Coordination rurale (CR) après la levée vendredi soir de celui d'Haulchin, près de Valenciennes.

Vers midi, des gendarmes mobiles casqués et bouclier en avant ont convergé pour faire reculer les militants du syndicat agricole, utilisant par moment des gaz lacrymogènes face aux récalcitrants, ont constaté des journalistes de l'AFP à Bassens.

"On est en train de mourir, vous allez mourir aussi, on se fout de vous en haut", a lancé l'un d'entre eux aux forces de l'ordre. "J'espère que vous dormirez bien la nuit", a ajouté un autre, avant que les agriculteurs n'entonnent la Marseillaise.

Une heure plus tôt, une partie de la quarantaine d'agriculteurs installés devant les dépôts pétroliers DPA, bloqués depuis mercredi soir, en étaient brièvement venus aux mains avec les forces de l'ordre qui ont ceinturé le rond-point.

Des agriculteurs font face aux gendarmes, intervenus pour faire lever le blocage d'un dépôt de carburant de Bassens, près de Bordeaux, le 10 janvier 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Des agriculteurs font face aux gendarmes, intervenus pour faire lever le blocage d'un dépôt de carburant de Bassens, près de Bordeaux, le 10 janvier 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

"On a des revendications et leur réponse c'est d'envoyer les Centaures (blindés de la gendarmerie, NDLR), et ça fait 30 ans que ça dure", a déploré Vincent Colineau, coprésident de la CR33.

Dans le Nord, la Coordination rurale a levé vendredi vers 21H00 le blocage de l'entrepôt pétrolier d'Haulchin, près de Valenciennes, qu'elle avait entamé dans la matinée, sous la pression des autorités, a indiqué à l'AFP Patrick Legras, président du syndicat agricole dans les Hauts-de-France.

Des gendarmes lors d'une intervention pour lever le blocage par des agriculteurs du dépôt de carburant de Bassens, près de Bordeaux, le 10 janvier 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Des gendarmes lors d'une intervention pour lever le blocage par des agriculteurs du dépôt de carburant de Bassens, près de Bordeaux, le 10 janvier 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

"C'est tendu, c'est très tendu, plus ça va et plus ils nous empêchent de manifester", a-t-il regretté.

En Occitanie, des barrages ont aussi été levés sur des axes routiers, notamment dans les Hautes-Pyrénées, même si le barrage de l'A64 au sud de Toulouse, actif depuis une vingtaine de jours à l'initiative des "Ultras de l'A64" menés par l'éleveur haut-garonnais Jérôme Bayle, reste en place.

Ils sont imités au Pays basque par les "Ultras de l'A63" qui ont mis en place vendredi un barrage à hauteur de Bayonne, toujours en place samedi matin, selon la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Vendredi soir, une centaine d'agriculteurs et 80 engins ont également convergé à l'appel de la FNSEA vers Montauban dans le Tarn-et-Garonne, où la préfecture a déploré "plusieurs déversements et dégradations", avec feux de palettes et de ballots de paille.

Tous les syndicats agricolent protestent contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur sud-américain qui sera signé samedi prochain au Paraguay.

Des agriculteurs tiennent un drapeau français lors d'une intervention des forces de l'ordre pour mettre fin au blocage du dépôt de carburant de Bassens, près de Bordeaux, le 10 janvier 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Des agriculteurs tiennent un drapeau français lors d'une intervention des forces de l'ordre pour mettre fin au blocage du dépôt de carburant de Bassens, près de Bordeaux, le 10 janvier 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

La CR et la Confédération paysanne dénoncent aussi la gestion par l'Etat de l'épizootie de dermatose nodulaire bovine (DNC) qui a attisé la colère agricole en décembre dans le Sud-Ouest.

La ministre de l'Agriculture Annie Genevard a annoncé vendredi "un paquet de mesures agricoles" de 300 millions d'euros visant à répondre à la colère des agriculteurs, avec notamment un doublement du fonds d'indemnisation de la dermatose bovine et d'autres mesures égrenées ces dernières semaines (sur les engrais ou l'aide à l'arrachage des vignes).

Agriculteurs en colère
Environnement
