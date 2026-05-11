L'IA continue à porter Wall Street tandis que le pétrole remet la pression
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 22:06
La séance a pourtant commencé dans un climat plus prudent, après les déclarations de Donald Trump jugeant que le cessez-le-feu avec l'Iran était sous forte pression. Le pétrole a bondi de plus de 3%, les investisseurs craignant un prolongement des tensions et un retard dans la normalisation du trafic dans le détroit d'Ormuz.
La progression des indices a surtout reposé sur les grands noms de l'IA, qui ont une nouvelle fois capté l'essentiel de l'appétit pour le risque. Citadel Securities a d'ailleurs souligné que seulement 22% des titres ont surperformé le S&P 500 au cours des trente derniers jours, l'un des niveaux les plus faibles jamais observés, ce qui confirme la forte concentration du mouvement. Nvidia a avancé d'environ 2%, Qualcomm de 8% et Tesla de 4%. Micron s'est également distingué avec une hausse d'environ 6%, soutenue par les tensions sociales chez son concurrent Samsung Electronics, qui alimentent les anticipations de pénurie sur le marché des mémoires.
Parmi les mouvements individuels les plus suivis, Monday.com a gagné environ 6% après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, un relèvement de ses perspectives 2026 et des commentaires favorables sur sa plateforme d'intelligence artificielle. Netflix a reculé de plus de 2% après l'annonce d'une plainte du procureur général du Texas, Ken Paxton, accusant le groupe de collecte illégale de données d'utilisateurs. Tyson Foods a aussi baissé d'environ 2% après des informations du Wall Street Journal selon lesquelles Donald Trump prévoit de suspendre les droits de douane sur les importations de boeuf afin de contenir les prix.
Sous la surface des grands indices, la séance est restée relativement contrastée, avec six des onze secteurs du S&P 500 en hausse. La technologie et les semi-conducteurs ont nettement surperformé, tandis que les services de communication et la consommation de base ont occupé les dernières places.
Le marché des matières premières a également attiré l'attention, avec un cuivre en hausse de plus de 2% à un record de 6,40 dollars la livre (~12EUR/kg). Ce mouvement reflète à la fois les anticipations de demande structurelle et des tensions d'offre plus immédiates, liées notamment à la raréfaction du soufre et de l'acide sulfurique, utilisés dans certaines étapes de production, ce qui pèse sur les capacités de raffinage au Chili, premier producteur mondial de cuivre.
En attendant les résultats de Nvidia et Broadcom la semaine prochaine, la géopolitique devrait retrouver le devant de la scène avec les négociations entre Washington et Téhéran et la rencontre attendue entre Donald Trump et Xi Jinping.
A lire aussi
-
Les marchés boursiers mondiaux ont terminé sans direction claire lundi après le rejet américain de la contre-proposition de Téhéran pour un cessez-le-feu durable au Moyen-Orient. Paris a reculé (-0,69%) et Francfort a terminé à l'équilibre (+0,05%). Londres (+0,36%) ... Lire la suite
-
Donald Trump a déclaré lundi qu'il évoquerait avec son homologue Xi Jinping pendant son déplacement en Chine cette semaine la question de la vente d'armes américaines à Taïwan, tout en écartant les inquiétudes autour d'une éventuelle invasion de l'île par Pékin. ... Lire la suite
-
C'est la plus importante hausse de l'indice PPI, celle des prix pour les marchandises sorties d'usines : +2,8% en avril sur un an, reflet de l'augmentation des prix de l'énergie. Le Bureau chinois des statistiques observe également une hausse de +1,2% de l'indice ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a clôturé dans le vert lundi, en dépit du statu quo diplomatique entre Washington et Téhéran, soutenue notamment par le secteur des semi-conducteurs. Le Nasdaq (+0,10%) et l'indice élargi S&P 500 (+0,19%) ont une nouvelle fois décroché
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer