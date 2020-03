Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'hydroxychloroquine, plus grand espoir contre le coronavirus, dit le DG de Novartis Reuters • 29/03/2020 à 10:14









ZURICH, 29 mars (Reuters) - L'hydroxychloroquine est le plus grand espoir de traitement contre le coronavirus, estime le directeur général de Novartis NOVN.S Vas Narasimhan dans une interview publiée dimanche par le journal suisse SonntagsZeitung. Novartis, dont la division de médicaments génériques Sandoz fabrique ce médicament aujourd'hui prescrit contre le paludisme, le lupus ou l'arthrite, s'est engagé à donner 130 millions de doses si les nombreux essais cliniques en cours confirment l'efficacité de ce traitement contre le Covid-19, la pneumonie virale provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2 apparu en Chine en décembre dernier. "Les études précliniques chez l'animal ainsi que les premières données des essais cliniques montrent que l'hydroxychloroquine tue le coronavirus", déclare Vas Narasimhan au SonntagsZeitung. "Nous travaillons avec les hôpitaux suisses sur de possibles protocoles de traitement pour l'utilisation clinique de ce médicament, mais il est trop tôt pour affirmer quoi que ce soit de définitif." Novartis, ajoute-t-il, est en demande d'ingrédients actifs afin de fabriquer davantage de doses au cas où les essais cliniques seraient concluants. Trois autres médicaments produits par le laboratoire suisse - Jakavi contre le cancer, Gilenya contre la sclérose en plaques et Ilaris contre la fièvre - sont également étudiés pour leurs effets contre le Covid-19, précise le DG de Novartis. Tous les groupes pharmaceutiques comme Sanofi SASY.PA , Bayer BAYGn.DE , Teva TEVA.TA ou Roche ROG.S testent actuellement certains de leurs produits contre le coronavirus. (Rédaction de Zurich, version française Jean-Stéphane Brosse)

