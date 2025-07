L'horloger Swatch Group voit son bénéfice dégringoler au 1S face à la faible demande en Chine

L'horloger suisse Swatch Group a publié jeudi des résultats lourdement affectés par la faiblesse de la consommation en Chine, faisant dégringoler son bénéfice net pour le premier semestre.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le groupe, propriétaire de la marque de montres en plastique multicolores mais aussi d'autres marques, dont Tissot, Longines et Omega, a vu son bénéfice net fondre à 17 millions de francs suisses (18,2 millions d'euros) pour la période allant de janvier à juin, contre 147 millions de francs à la même période un an plus tôt, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Son chiffre d'affaires a quant à lui chuté de 11,2% à 3 milliards de francs suisses, en raison de la faiblesse de la consommation en Chine, à Hong Kong et à Macao ainsi que sur les marchés d'Asie du Sud-Est "fortement dépendants des touristes chinois", a reconnu l'horloger suisse.

Ses activités de ventes en gros sur le marché chinois ont chuté de plus de 30%, ses ventes dans ses propres boutiques ayant "fait un peu mieux, avec une baisse de 15%", a-t-il quantifié.

Les Etats-Unis, le Mexique et le Canada ont en revanche enregistré une croissance à deux chiffres.

Le secteur de l'horlogerie en Suisse est fortement touché par la baisse de la demande en Chine. Selon les relevés de la fédération horlogère publiés séparément jeudi, les exportations de montres suisse vers la Chine ont chuté de 18,7% entre janvier et juin par rapport à la même période un an plus tôt et de 13,3% vers Hong-Kong.

Pour la seconde moitié de l'année, Swatch Group affirme cependant que "des premiers signes positifs d'amélioration sont visibles", indique-t-il dans le communiqué.

Il s'attend à une "réduction des stocks chez les détaillants chinois et, par conséquent, à une reprise des commandes", estimant que le commerce électronique en Chine devrait également aider à stimuler la consommation.

Les États-Unis, le Japon et l'Inde ont toujours un grand potentiel de croissance, selon lui.