L'horizon est dégagé pour Alcon selon AlphaValue

Alcon s'illustre à la Bourse de Zurich avec un gain de 4,84%, à 61,14 francs suisses, porté par les résultats du deuxième trimestre et le relèvement de certains objectifs financiers.

Entre avril et juin, le chiffre d'affaires s'est établi à 2,782 milliards de dollars, en hausse de 8% ou de 7% à change constants. Sur l'ensemble du premier semestre, les ventes ont atteint 5,467 milliards de dollars, en progression de 9%, ou de 7% à change équivalent.

De son côté, le résultat opérationnel a chuté en passant de 247 à 11 millions de dollars au deuxième trimestre 2026. Ce repli provient de la décision d'abandonner les programmes de lentilles intraoculaires issus de l'acquisition de PowerVision en 2019, après des résultats cliniques non satisfaisants chez certains patients. La charge non décaissable avant impôts s'est élevée à 402 millions de dollars, sans impact sur la trésorerie précise le groupe. En excluant cette charge et d'autres ajustements, le résultat opérationnel a grimpé de 17%, à 574 millions de dollars. La marge opérationnelle de base gagné 150 points de base, à 20,6%.

Grâce à ces bons résultats, la direction a relevé ses objectifs annuels. La variation de la marge opérationnelle core devrait être de 90 à 190 points de base, contre de 70 à 170 points de base auparavant. De son côté, la croissance du bénéfice par action dilué sous-jacent est attendue entre 12 et 15%, contre de 10 à 10% précédemment.

AlphaValue optimiste

Pour AlphaValue, cette publication a dépassé les attentes du marché. Les analystes continuent de penser que la société Alcon est attractive, portée par sa position unique dominante sur ses marchés cibles, la part récurrente de ses ventes dans les consommables et les produits de soins de la vue, une priorité marquée accordée à la R&D et un bilan sain.

AlphaValue note également que le relèvement des objectifs annuels provient des prévisions de coûts douaniers inférieurs sur l'année, en raison de remboursement (60 millions de dollars) à recevoir du gouvernement américain.

Les analystes restent à accumuler sur l'action Alcon, avec une cible de cours à six mois de 69,6 francs suisses, soit un potentiel de hausse d'environ 19%.