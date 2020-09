Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'héritière d'Axel Springer choisit le patron du groupe pour lui succéder Reuters • 24/09/2020 à 20:14









L'HÉRITIÈRE D'AXEL SPRINGER CHOISIT LE PATRON DU GROUPE POUR LUI SUCCÉDER BERLIN (Reuters) - Friede Springer, héritière du groupe Axel Springer, a désigné jeudi le directeur général Mathias Döpfner comme son successeur en lui cédant notamment 19,1% de ses parts dans l'entreprise, dont 15% à titre gracieux. Cet accord portera ainsi la participation directe de Mathias Döpfner dans l'entreprise à environ 22%, à égalité avec Friede Springer, qui lui transfère également les droits de vote de ses actions restantes dans le géant allemand de l'édition qui possède, entre autres, les quotidiens Bild et Die Welt, deux des plus forts tirages du pays. Friede Springer était la cinquième épouse du fondateur Axel Springer et, après la mort de celui-ci en 1985, elle a peu à peu renforcé son emprise sur le groupe, jusqu'à annoncer ce jeudi le transfert des responsabilités à Mathias Döpfner, directeur du groupe depuis 2002. "J'ai toujours dit que je garantirai la continuité de l'entreprise", a déclaré Friede Springer, 78 ans. Cette annonce fait suite au retrait de l'entreprise de la Bourse allemande l'an dernier. Le fonds d'investissement KKR, qui détient environ 48% d'Axel Springer, en avait profité pour racheter de nombreux actionnaires minoritaires. L'entreprise valait alors 6,8 milliards d'euros. (Klaus Lauer and Douglas Busvine, version française Charles Regnier)

