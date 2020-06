Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'héritier de Samsung devant la justice, possible retour en prison Reuters • 08/06/2020 à 17:17









par Hyunjoo Jin et Heekyong Yang SEOUL, 8 juin (Reuters) - L'héritier du groupe Samsung, Jay Y. Lee, comparaissait lundi devant un tribunal sud-coréen suite à de nouvelles allégations de corruption et dans l'attente d'un possible retour en prison, deux ans après sa libération anticipée. La semaine dernière, les procureurs sud-coréens ont réclamé un mandat d'arrêt contre Jay Y. Lee, dans le cadre d'une enquête sur une fusion controversée datant de 2015 et une fraude comptable présumée destinées selon eux à favoriser ses plans de succession à la tête du conglomérat familial. La perspective d'une nouvelle peine de prison a jeté un froid sur le conglomérat et son fleuron, Samsung Electronics Co 005930.KS , dont le chiffre d'affaire annuel équivaut à lui seul à 12 % du produit intérieur brut de la Corée du Sud. Le tribunal devrait statuer lundi soir ou mardi matin. Il pourra alors ordonner une détention de 20 jours, le temps que les procureurs poursuivent leur enquête. En cas de procès, l'héritier pourra alors être détenu jusqu'à six mois. Les investisseurs ne s'attendent toutefois pas à des perturbations dans la gestion quotidienne de Samsung. "Il est peu probable que Samsung soit en difficulté, même en l'absence de Jay Y. Lee. Mais l'affaire ravive les préoccupations de gouvernance dans les conglomérats sud-coréens", a déclaré Park Jung-hoon, gestionnaire de fonds chez HDC Asset Management. "Les investisseurs en ont assez de ces controverses." Selon les procureurs, Lee serait impliqué dans des transactions illégales et des manipulations de prix pour faire avancer la fusion de deux filiales de Samsung, C&T et Cheil Industries, en 2015. (Hyunjoo Jin, Heekyong Yang et Joyce Lee; version française Kate Entringer, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées SAMSUNG ELECTRON OTCBB -100.00%