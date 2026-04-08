L&G nomme un directeur des investissements pour sa gestion d’actifs

L&G a annoncé la promotion d’Emiel van den Heiligenberg au poste de directeur des investissements pour sa division de gestion d’actifs. Après avoir été nommé de manière intérimaire en décembre dernier après le départ de Sonja Laud chez UBS AM , l’intéressé est définitivement installé à ce poste sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires.

Avant de prendre ses nouvelles fonctions, Emiel van den Heiligenberg était responsable de l’allocation d’actifs depuis 2013 chez le gestionnaire britannique. Il sera notamment chargé de diriger la plateforme mondiale d’investissement de L&G. Avec cette dernière, il va superviser plus de 400 professionnels de l’investissement et assumer la responsabilité de la stratégie d’investissement.

L’ambition du groupe britannique est notamment d’accentuer la collaboration entre les différentes classes d’actifs, qu’il s’agisse du multi-actifs, de l’obligataire ou des solutions indicielles. La société de gestion souhaite également renforcer ses processus d’investissement, notamment avec l’arrivée récente de Tim Morris et Philipp Westermann.

Au 31 décembre 2025, la division de gestion d’actifs de L&G gérait 1.177 milliards de livres sterling d’actifs (environ 1.350 milliards d’euros).

Bastien Boname