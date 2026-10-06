L&G nomme Pauline Plunkett à la tête de la gestion d’actifs en Europe

L&G vient de nommer Pauline Plunkett directrice générale Europe, avec la responsabilité de l’ensemble des activités de gestion d’actifs de L&G en Europe hors Royaume-Uni.

Cette nomination s’inscrit dans le cadre d’une série de changements destinés à renforcer l'équipe dirigeante de la gestion d’actifs en Europe, afin de mieux servir les clients de la région et d’y accroître la présence du groupe, précise l’assureur britannique. Les clients européens pèsent aujourd’hui plus de 100 milliards d’euros d’actifs sur les 1.400 milliards d’euros gérés par le groupe.

Pauline Plunkett travaille chez L&G depuis 2014. Dernièrement, elle occupait les fonctions de CEO de LGIM Managers (Europe) Limited et de directrice générale pour l’Irlande.

Sa nomination s’accompagne de changements plus larges au sein de la direction européenne. Giancarlo Sandrin, jusqu’ici responsable adjoint de la distribution wholesale pour l’Europe, est nommé responsable de la distribution wholesale pour l’Europe, tandis que Philipp Koenigsmarck lui succède comme adjoint. Enfin, Patrik Hanser, responsable de la distribution wholesale pour l’Allemagne et l’Autriche, prend un poste nouvellement créé de responsable de la distribution digitale pour l’Europe.

Plan de départs dans les activités d’assurance

Le groupe britannique a élargi récemment son dispositif physique en Europe en ouvrant un bureau à Luxembourg, venant s’ajouter à ceux de Dublin, Amsterdam, Francfort, Milan, Stockholm et Zurich. Ils ciblent une clientèle institutionnelle et wholesale.

La croissance en Europe a été portée par la demande croissante d’ETF, segment sur lequel L&G s’est forgé « une position solide » sur plusieurs marchés européens, en complément de ses expertises en gestion indicielle, obligataire active, multi-actifs et marchés privés.

Une récente information de Bloomberg indique que l’assureur britannique envisage de réduire ses effectifs d’environ 10% dans le cadre de la stratégie menée par son directeur général, António Simões, visant à rationaliser l’assureur et gestionnaire d’actifs britannique. La société, dont le siège est à Londres, a lancé un plan visant à supprimer environ 1.000 postes d’ici le milieu de l’année prochaine, selon un e-mail envoyé aux employés et consulté par Bloomberg. La division de gestion d’actifs, qui gère 1.200 milliards de livres sterling (1.400 milliards d’euros) d’actifs, est exclue du programme de départs volontaires car elle dispose déjà de son propre plan de restructuration.

Laurence Marchal