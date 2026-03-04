L'exposition de Santander au prêteur en faillite MFS s'élève à plus de 267 millions de dollars, selon Bloomberg News

Banco Santander SAN.MC doit recevoir entre 200 millions de livres (267 millions de dollars) et 300 millions de livres de la part d'une société liée à Market Financial Solutions, un prêteur hypothécaire britannique qui s'est effondré la semaine dernière, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant une personne connaissant bien le dossier.

L'exposition du prêteur espagnol est garantie par un portefeuille de prêts hypothécaires, ajoute le rapport.

Banco Santander s'est refusé à tout commentaire.

Ce chiffre est à comparer aux 495 millions de livres dus à Barclays BARC.L , aux 200 millions de livres dus à Elliott Management et aux 400 millions de livres dus à l'unité Atlas SP Partners d'Apollo Global Management .

Les banques et les fonds de crédit privés s'empressent d'évaluer leur exposition à la MFS après que ce prêteur peu connu a été placé sous administration judiciaire à la suite d'allégations d'irrégularités financières et de mauvaise gestion.

Basée à Londres, la MFS était spécialisée dans les prêts complexes adossés à des biens immobiliers. Elle avait demandé à être placée sous administration judiciaire, une forme de protection contre l'insolvabilité au Royaume-Uni, après avoir rencontré des difficultés.

(1 $ = 0,7481 livre)