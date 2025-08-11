L'explosion d'une usine U.S. Steel fait un mort, deux disparus et de nombreux blessés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une explosion survenue lundi dans une usine U.S. Steel près de Pittsburgh a fait un mort et plusieurs blessés, et au moins deux personnes sont portées disparues, a indiqué la police, alors que des équipes de pompiers luttaient contre les flammes et qu'une épaisse fumée s'élevait de l'usine.

L'explosion s'est produite vers 11 heures dans l'usine U.S. Clairton Coke Works, qui appartient à U.S. Steel, une filiale de Nippon Steel 5401.T .

Le porte-parole de la police du comté d'Allegheny, Jim Madalinsky, a déclaré qu'au moins deux personnes étaient portées disparues, qu'il y avait un mort et de nombreux blessés.

La gravité des blessures n'est pas connue, mais les médias indiquent que plusieurs personnes ont été transportées dans des unités de traitement des brûlures à l'hôpital.

On ne connaît pas encore la cause possible de l'explosion.

Le maire de Clairton, Rich Lattanzi, a décrit la scène lors d'un entretien téléphonique avec Reuters depuis le site.

"Je ne sais pas si des gens sont coincés", a déclaré Rich Lattanzi. "Il y a des ambulances, la police et les médias partout. C'est un jour horrible pour Clairton. Nous prions pour toutes les personnes concernées. Nous prions pour que ce ne soit pas aussi grave que ça en a l'air"

Le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a indiqué sur X que son administration était en contact avec les autorités locales de Clairton qui ont réagi à l'explosion.

"La scène est toujours active et les personnes se trouvant à proximité doivent suivre les instructions des autorités locales", a-t-il écrit, demandant aux lecteurs de se joindre à lui dans la prière pour la communauté de Clairton.

Un responsable a déclaré à CNN que certaines personnes étaient coincées sous les décombres et que les équipes de secours s'efforçaient de les atteindre.

Clairton Coke Works, située sur la rivière Monongahela au sud de Pittsburgh, est la plus grande usine de fabrication de coke des États-Unis. Le coke est produit en chauffant le charbon à haute température. Il est utilisé dans les hauts fourneaux dans le cadre du processus de fabrication de l'acier.

Clairton Coke Works exploite 10 batteries de fours à coke et produit environ 4,3 millions de tonnes de coke par an. L'installation dessert des clients sur le marché du coke commercial ainsi que les installations sidérurgiques de U.S. Steel.

En juin, Nippon Steel, le plus grand sidérurgiste japonais, a conclu l'acquisition de U.S. Steel pour un montant de 14,9 milliards de dollars, après avoir lutté pendant 18 mois pour obtenir l'approbation du gouvernement américain pour l'opération, qui a fait l'objet d'un examen minutieux en raison de préoccupations liées à la sécurité nationale.