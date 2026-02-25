L'explorateur d'uranium Eagle Nuclear Energy commence à négocier après la fusion avec SPAC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 1) par Katha Kalia

Les actions d'Eagle Nuclear Energy

NUCL.O ont augmenté de 14,6 % dans les échanges de l'après-midi mercredi après que la société d'exploration de l'uranium a commencé à négocier sur le Nasdaq à la suite de sa fusion avec la société de chèque en blanc, Spring Valley Acquisition Corp II.

La cotation intervient alors que l'énergie nucléaire aux États-Unis gagne du terrain après des décennies de stagnation, alimentée par une demande croissante d'électricité de la part des centres de données gourmands en énergie.

Le projet phare d'Eagle Nuclear, baptisé Aurora, est l'un des plus grands gisements d'uranium non exploités des États-Unis, à la frontière entre l'Oregon et le Nevada.

Le projet n'a pas encore fait l'objet d'accords d'achat, a déclaré le directeur général Mark Mukhija dans une interview, mais il a ajouté qu'il avait commencé à susciter de l'intérêt, étant donné que l'offre devrait être mise en ligne au début des années 2030.

Il s'attend également à ce que le ministère américain de l'énergie s'intéresse au projet lorsque la société aura terminé son étude de préfaisabilité.

Eagle Nuclear prévoit de commencer la production en 2032, mais le calendrier pourrait être accéléré car l'industrie bénéficie de conditions favorables, telles que le soutien de l'administration du président américain Donald Trump, a ajouté Mukhija.

L'année dernière, M. Trump a publié les décrets visant à accélérer les autorisations pour les réacteurs nucléaires, permettant au ministère de l'énergie d'autoriser les réacteurs d'essai sans l'approbation de la Commission de réglementation nucléaire.

M. Mukhija s'attend également à ce que les grandes entreprises commencent à s'intéresser aux producteurs d'uranium, et pas seulement aux services publics, comme source d'approvisionnement en énergie au cours des deux prochaines années.

La fusion d'Eagle Nuclear et de SVAC II comprend un investissement public-privé de 30 millions de dollars qui devrait permettre de financer les activités de l'entreprise pendant environ deux ans.