L'exploitant des magasins Eddie Bauer dépose son bilan et cherche à se vendre
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 16:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dietrich Knauth

Eddie Bauer LLC s'est placé lundi sous la protection de la loi sur les faillites dans le New Jersey, entamant la liquidation de 180 magasins de vêtements de plein air aux États-Unis et au Canada, tout en cherchant un acheteur pour ses activités de vente au détail en magasin.

La faillite n'aura pas d'incidence sur les ventes en ligne, la fabrication de vêtements ou les ventes en gros d'Eddie Bauer, qui sont détenues et gérées séparément des magasins de détail de la marque Eddie Bauer. La société de vente au détail Eddie Bauer en faillite est endettée à hauteur de plus d'un milliard de dollars.

Eddie Bauer, qui vend des vêtements de sport de plein air depuis 106 ans, a breveté la première doudoune matelassée, connue sous le nom de "Skyliner", en 1940.

Mais la société de vente au détail a déclaré qu'elle avait récemment été confrontée à une baisse des ventes, à des problèmes de chaîne d'approvisionnement, à l'inflation et à l'incertitude commerciale due aux droits de douane américains imprévisibles.

La propriété intellectuelle d'Eddie Bauer est détenue par Authentic Brands, qui l'a acquise en 2021, et les ventes en ligne et en gros de l'entreprise sont gérées par Outdoor 5. Catalyst Brands détient la licence d'exploitation des magasins Eddie Bauer aux États-Unis et au Canada.

Les prêteurs de l'entreprise ont accepté de soutenir le plan de liquidation, avec la possibilité de passer à une vente de l'entreprise si un acheteur peut être trouvé rapidement dans le cadre de la faillite. Les magasins de détail et les magasins d'usine d'Eddie Bauer resteront ouverts pendant les ventes de la faillite.

Eddie Bauer avait déjà fait faillite en 2009.

