L'exploitant de salles de cinéma AMC dépasse les prévisions de chiffre d'affaires grâce à un bon résultat au box-office et à la forte demande pour les formats haut de gamme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AMC Entertainment AMC.N a dépassé mardi les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel, la reprise du box-office et la forte demande pour ses formats de projection haut de gamme ayant permis à la chaîne de cinémas d'attirer davantage de spectateurs.

Les actions de la société basée à Leawood, au Kansas, ont progressé de plus de 2 % en séance prolongée.

* Ces résultats suggèrent que la stratégie d'AMC consistant à miser sur son réseau d'écrans grand format haut de gamme porte ses fruits, lui permettant de conquérir une part plus importante d'un marché en reprise.

* La société a bénéficié d'une programmation cinématographique plus solide début 2026, notamment avec "Project Hail Mary", avec Ryan Gosling.

* La chaîne de cinémas a annoncé un chiffre d'affaires de 1,05 milliard de dollars au premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 968,5 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* AMC s'est attachée à maximiser les recettes provenant des cinéphiles grâce à une tarification innovante et à ses programmes de fidélité très appréciés.

* L'exploitant de salles a également annoncé le lancement en juin de "Arena One at AMC", une plateforme de divertissement en direct qui transformera les salles de cinéma AMC en "arènes" interactives et en temps réel.

* L'exploitant a également étendu son réseau d'écrans haut de gamme, notamment IMAX et Dolby Cinema, ainsi que ses propres écrans de marque "XL".

* "Nous sommes optimistes quant à l'ensemble de la programmation cinématographique de 2026, en particulier pour le second semestre, qui, selon nous, connaîtra une croissance robuste et continue, permettant d'atteindre un record de recettes au box-office post-pandémique pour l'ensemble de l'année 2026", a déclaré le directeur général Adam Aron.

* AMC a affiché une perte de 36 cents par action, conforme aux estimations.