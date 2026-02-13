L'exploitant de casinos Wynn chute après une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 février - ** Les actions de l'opérateur de casino Wynn Resorts WYNN.O ont baissé de 2,2% à environ 105,6 dollars dans les échanges de pré-marché
** Jeudi, WYNN a manqué l'estimation du bénéfice trimestriel ajusté en raison de la faiblesse des activités à Las Vegas
** Stifel a réduit le PT de la société à 150$ de 160$, ce qui représente une hausse de 39% par rapport à la dernière clôture de l'action
** La Deutsche Bank a abaissé le PT à 144$ de 148$, ce qui représente une hausse de 33,5% par rapport à la dernière clôture de l'action
** A la dernière clôture, les actions ont baissé d'environ 10,4 % depuis le début de l'année
