L'expansion du secteur manufacturier américain ralentit en décembre
Pour rappel, selon la terminologie des indices PMI, le seuil des 50 sépare expansion et contraction des conditions d'activité dans un secteur donné : plus l'indice est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est élevé.
Dans le détail, les enquêteurs précisent que les nouvelles commandes ont décliné pour la première fois en un an, sur fond d'un affaiblissement de la demande, mais que la croissance de la production manufacturière est restée solide.
S&P Global note aussi que les droits de douane ont continué de pousser les prix à la hausse à un rythme élevé, mais que la croissance de l'emploi s'est renforcée et que la confiance des fabricants dans les perspectives est demeurée positive.
