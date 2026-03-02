 Aller au contenu principal
L'expansion de Hims pourrait ne pas arriver à temps pour les activités risquées liées au GLP-1
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 15:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le manque de détails sur son activité de perte de poids a déclenché la chute de l'entreprise, selon les analystes

* Les règles de composition de la FDA pourraient être mises à jour cette année, ce qui aurait un impact sur les copies de Wegovy

* Les analystes attendent la mise en œuvre de l'expansion internationale de Hims alors que les bénéfices se réduisent

(Hims & Hers n'a pas souhaité faire de commentaires au paragraphe 10) par Amina Niasse

La société de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N , connue pour son activité de médicaments amaigrissants, promet qu'elle peut se diversifier et ne plus dépendre des ventes de GLP-1 composées aux États-Unis, mais cela pourrait ne pas arriver assez tôt pour les investisseurs qui s'impatientent.

Hims a fait l'objet d'un examen réglementaire le mois dernier avec son projet de lancer une version à 49 $ de la toute nouvelle pilule Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO . Elle a rapidement fait marche arrière après que la Food and Drug Administration américaine a renvoyé la société devant le ministère de la Justice et menacé de restreindre les ingrédients que les pharmacies mélangent pour fabriquer leurs versions composées.

L'entreprise a également révélé récemment qu'elle avait appris en février l'existence d'une enquête de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis).

Dans le même temps, l'entreprise doit faire face à de nouveaux coûts liés à ses activités aux États-Unis et à son expansion dans huit pays, dont le Royaume-Uni et l'Australie, et il n'est donc pas certain qu'elle puisse atteindre ses objectifs de croissance, ont déclaré trois analystes. Le directeur général de la société, Andrew Dudum, a déclaré qu'en dépit de la pression réglementaire, la société pouvait maintenir son activité de perte de poids . Dudum a déclaré que Hims ajusterait son modèle d'entreprise pour répondre aux demandes des patients, "même dans un scénario draconien où les GLP-1 composés ne seraient pas disponibles."

Hims a prévu une croissance de plus de 15 % de son chiffre d'affaires en 2026, contre une croissance réelle de 59 % en 2025.

Néanmoins, à la suite d'une conférence téléphonique sur les résultats trimestriels publiés le 23 février, quatre analystes ont revu à la baisse leurs objectifs de cours, ramenant la moyenne à 20,70 dollars, contre 29,42 dollars avant la conférence, selon les données de LSEG. Les actions ont clôturé à 14,52 dollars vendredi.

"Nous voyons beaucoup de points d'interrogation sur (Hims), y compris le litige avec Novo Nordisk et les changements réglementaires potentiels de l'industrie des préparations magistrales", a déclaré Kadyn Kim, analyste chez Morningstar.

Novo a poursuivi Hims pour ses versions composées de ses médicaments Wegovy et Ozempic, fabriqués avec l'ingrédient actif semaglutide. La réglementation américaine autorise les préparateurs à réaliser des copies personnalisées de médicaments, mais pas à les produire en masse.

Hims & Hersn'a pas souhaité faire de commentaires.

DES CHANGEMENTS RÉGLEMENTAIRES INCERTAINS À VENIR

M. Kim a déclaré que la bataille en cours entre Novo et Hims et l'action réglementaire pourraient prendre plus d'un an à résoudre. Hims a déclaré dans un document qu'il n'était pas clair quelles actions les régulateurs pourraient poursuivre.

Deux experts de l'industrie ont déclaré que la FDA pourrait ajouter le semaglutide à sa liste de produits à proscrire, qui limite la création de produits pharmaceutiques entiers en raison de problèmes de sécurité, de complexité ou d'efficacité.

Le régulateur pourrait également mettre à jour les listes distinctes qu'il **maintient** sur les ingrédients en vrac qui peuvent être utilisés en toute sécurité pour les préparations personnalisées, qui n'ont jamais été mises à jour pour inclure le semaglutide malgré l'utilisation étendue de l'ingrédient.

Rosalie Hoyle, chercheuse à la société de conseil en santé Avalere, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la FDA mette à jour ou modifie ses documents d'orientation sur les préparations magistrales cette année.

"La FDA pourrait s'en servir pour identifier les risques de sécurité potentiels liés à l'utilisation de l'ingrédient actif dans les préparations magistrales", a déclaré Mme Hoyle.

La longueur et la profondeur des enquêtes fédérales présentent des risques inconnus, a déclaré Jailendra Singh, analyste chez Truist: "Il y a toujours un risque qu'ils trouvent quelque chose d'autre."

CALENDRIER DE L'EXPANSION INTERNATIONALE

Hims s'est étendu au Royaume-Uni en achetant Zava, il y a six mois, et a déclaré le mois dernier qu'il dépenserait jusqu'à 1,15 milliard de dollars pour acheter l'entreprise australienne Eucalyptus , qui opère dans ce pays et au Japon.

Eucalyptus et Zava vendent toutes deux des GLP-1 de marque. Eucalyptus ne fournit pas de versions composées, selon un porte-parole de Hims.

Les entreprises donnent également accès à des traitements de santé mentale et de santé sexuelle, entre autres.

Selon deux analystes, cela pourrait l'aider à développer ses activités autres que celles liées à la perte de poids, si l'entreprise les intègre bien.

Mais pour l'instant, l'expansion pèse sur les bénéfices.

En février, la société a déclaré lors de sa conférence téléphonique que son activité d'amaigrissement subirait un **impact négatif de** 65 millions de dollars au cours du premier trimestre. Hims a déclaré que son activité de perte de poids serait en partie à l'origine de son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 6,5 milliards de dollars d'ici 2030.

Le directeur financier de Hims, Yemi Okupe, a déclaré que les marchés internationaux ont des coûts d'exploitation plus élevés, mais que le défi diminuera au fur et à mesure que la présence internationale de l'entreprise augmentera.

"Je suppose qu'il faut du temps et des ressources à Hims pour développer son image de marque sur de nouveaux marchés", a déclaré Mme Kim.

Valeurs associées

HIMS&HERS HLTH RG-A
14,500 USD NYSE 0,00%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
