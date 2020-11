L'exclusivité de Mithra sur les applications de l'Estetrol prolongée jusqu'en 2036 en Europe

Grâce à l'obtention d'un nouveau brevet relatif aux applications de l'Estetrol, Mithra sécurise ses perspectives de résultats. Une démarche similaire est en cours pour le marché américain.



Liège, Belgique, 30 novembre 2020 - 7:30 CET - Mithra (Euronext Brussels: MITRA), société spécialisée dans la sante? féminine, annonce aujourd'hui qu'elle s'est vu accorder par l'Office européen des Brevets (EPO - European Patent Office) un nouveau brevet lié à différentes compositions pharmaceutiques contenant de l'E4 et à leur procédé de fabrication. Ce faisant, Mithra consolide son exclusivité pour l'exploitation de l'Estetrol (E4) dans une vaste gamme d'indications tels que le traitement des cancers hormono-dépendants (du sein et de la prostate en particulier), la dermatologie, la neuroprotection, les dysménorrhées et la contraception d'urgence.



