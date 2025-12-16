 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'excédent commercial de la zone euro recule en octobre
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 11:10

Le solde de la balance commerciale de la zone euro s'est établi à 14 milliards d'euros en octobre, en baisse par rapport à septembre (18 MdsEUR), les exportations ayant diminué de 4,6% alors que les importations n'ont baissé que de 3,3%.

Eurostat, qui publie ces chiffres, ajoute que le surplus commercial de l'ensemble de l'UE est passé de 15,1 MdsEUR en septembre à 11,8 MdsEUR en octobre, avec des reculs d'un mois sur l'autre de 5,6% pour les exportations et de 4,3% pour les importations.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank