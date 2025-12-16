L'excédent commercial de la zone euro recule en octobre
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 11:10
Eurostat, qui publie ces chiffres, ajoute que le surplus commercial de l'ensemble de l'UE est passé de 15,1 MdsEUR en septembre à 11,8 MdsEUR en octobre, avec des reculs d'un mois sur l'autre de 5,6% pour les exportations et de 4,3% pour les importations.
A lire aussi
-
Le PDG de Dassault Aviation, Eric Trappier, a déclaré mardi ignorer si le projet européen d'avion de combat du Scaf (Système de combat aérien du futur) se concrétiserait, estimant que son avenir dépendait en partie d'un éventuel réexamen par l'Allemagne de sa dépendance ... Lire la suite
-
par Kate Abnett L'Union européenne (UE) prévoit d'étendre sa future taxe carbone aux frontières à des produits tels que les pièces détachées automobiles, les réfrigérateurs et les machines à laver, montrent des documents provisoires de la Commission européenne ... Lire la suite
-
Nick Reiner, 32 ans, fils du cinéaste américain Rob Reiner, a été arrêté pour les meurtres de son père et de sa mère Michele Singer et placé en détention provisoire, selon la police de Los Angeles. Le jeune homme, connu pour ses addictions, a été incarcéré dans ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer