L'excédent commercial chinois augmente plus que prévu en avril

(AOF) - Au mois d’avril, l’excédent de la balance commerciale chinoise s’est élevé à 96,18 milliards de dollars, soit 24,14 milliards de dollars de plus qu’au mois de mars, et plus que les 89 milliards de dollars attendus par les analystes. Dans le détail, les exportations ont bondi de 8,9 %, loin de la hausse de 1,9 % attendue, avec un ralentissement des ventes vers les États-Unis dû aux surtaxes douanières imposées par le gouvernement de Donald Trump. Au niveau des importations, elles ont très légèrement diminué de 0,2 %, contre une prévision à -5,9 %.