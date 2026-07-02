L'examen mené par la Grande-Bretagne concernant Paramount-Warner pourrait viser des engagements, et non un droit de veto

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les avocats affirment que les pouvoirs d'intérêt général peuvent être utilisés pour obtenir des engagements

* Les préoccupations relatives à la pluralité semblent peu fondées, mais pourraient retarder l'accord, affirment-ils

* Parmi les solutions envisageables figurent des engagements concernant l'information et les programmes pour enfants

par Paul Sandle

La menace britannique d’intervenir dans l’accord Paramount-Warner, d’une valeur de 110 milliards de dollars, pourrait viser moins à bloquer la transaction qu’à obtenir des engagements concernant l’actualité britannique, les programmes pour enfants et les investissements, le coût de tout retard renforçant le pouvoir de négociation du gouvernement.

La ministre de la Culture, Lisa Nandy, a déclaré mardi qu’elle penchait pour une intervention dans le projet de rachat de Warner Bros Discovery WBD.O par Paramount Skydance Corp PSKY.O pour des raisons d’intérêt général liées à une éventuelle réduction de la pluralité des médias.

Des juristes et des conseillers en médias ont estimé que les arguments d’intérêt général justifiant une intervention semblaient limités. Toutefois, la perspective d’un examen pourrait inciter Paramount à proposer des engagements volontaires plutôt que de risquer de retarder l’opération et d’en augmenter les coûts.

Les concessions éventuelles pourraient inclure des engagements à préserver l’indépendance de l’information et les programmes pour enfants au Royaume-Uni, ainsi que des promesses de maintenir ou de développer la présence de Warner dans la production britannique, notamment les studios de Leavesden.

L'opération a déjà été approuvée dans plusieurs pays, le Koweït, l'Autriche et l'Australie étant les derniers à lui avoir donné leur feu vert.

Le ministère américain de la Justice a donné son feu vert à l’opération, mais la Californie, New York et d’autres États américains préparent une action en justice pour la bloquer, ont indiqué des sources à Reuters.

Paramount a proposé des mesures correctives à la Commission européenne avant la date limite de décision fixée au 7 juillet.

COÛT DU RETARD

Mme Nandy a déclaré craindre que la fusion ne réduise la diversité des points de vue proposés au public britannique, en particulier dans les programmes pour enfants, les actualités et le streaming.

Paramount a accepté de verser aux actionnaires de Warner une « indemnité de retard » supplémentaire de 25 cents par action pour chaque trimestre où l’opération resterait inachevée après le 30 septembre, une disposition qui lui coûterait environ 650 millions de dollars en espèces tous les trois mois.

Cela donne un moyen de pression au gouvernement, car même un examen relativement limité de l’intérêt public pourrait retarder la finalisation de l’opération et alourdir les coûts pour Paramount.

Claire Enders, fondatrice et directrice générale d’Enders Analysis, a déclaré que cette décision était surprenante, étant donné que les motifs d’intervention semblaient relativement faibles.

Elle a toutefois ajouté que Nandy, une alliée d’Andy Burnham, qui devrait devenir le prochain Premier ministre britannique ce mois-ci, semblait utiliser la perspective d’un retard pour obtenir des engagements.

"Le fond n’a jamais vraiment d’importance", a-t-elle déclaré. "Ce qui compte vraiment, c’est de faire de grandes promesses, bien avant que les événements ne se produisent. Et cette intervention semble avoir été conçue dans ce but."

JEU DE BRINKMANSHIP ET DE BLUFF

L’Autorité britannique de la concurrence et des marchés examine déjà l’opération à l’aune des critères habituels de concurrence, tels que la part de marché. Elle l’autorisera ou la soumettra à une enquête plus approfondie d’ici le 7 août.

Luke Stillman, directeur général du cabinet de conseil Madison and Wall, a déclaré que les procédures relatives à la concurrence et à l’intérêt public étaient distinctes.

"L’une est très quantitative, tandis que la nouvelle enquête s’appuierait sur des critères plus subjectifs, plus ouverts à l’interprétation", a-t-il expliqué.

Ronan Scanlan, avocat spécialisé en droit de la concurrence et associé chez Steptoe, a estimé que la démarche de Mme Nandy, probablement coordonnée avec M. Burnham, pourrait traduire une volonté d’adopter une position plus ferme vis-à-vis des opérations internationales ayant une dimension britannique.

Il a ajouté qu’il y avait là une part de stratégie de la corde raide et de bluff.

"En fin de compte, il s’agit probablement d’une démonstration de force visant à poser des jalons pour les futures transactions internationales et à obtenir certaines concessions, en l’occurrence concernant les programmes pour enfants et les programmes généraux au Royaume-Uni", a-t-il déclaré.

Paramount détient la chaîne britannique en clair Channel 5, tandis que Warner est propriétaire de CNN International.

En matière d’information, une concession simple pourrait consister à s’engager à conserver le producteur indépendant d’actualités ITN comme fournisseur de Channel 5 plutôt que de passer à CNN.

En matière de télévision pour enfants, l’accord regroupe Nickelodeon et Cartoon Network. Paramount pourrait proposer de maintenir ses engagements en matière de programmes pour enfants au Royaume-Uni.

Warner possède également d’importants sites de production cinématographique et télévisuelle au Royaume-Uni, notamment les studios de Leavesden, où ont été tournés "Barbie" et les films "Harry Potter". Un engagement à maintenir ou à développer ces activités pourrait contribuer à apaiser les inquiétudes du gouvernement.

Les entreprises ont jusqu’au 6 juillet pour répondre à Mme Nandy.

"Je soupçonne que ce délai d’une semaine vise essentiellement à leur mettre la pression pour voir s’ils cèdent", a déclaré Mme Enders.

CONTEXTE POLITIQUE INSTABLE

Mark Kelly, directeur général de MKI Global Partners, a indiqué que cette fusion se déroulait dans un contexte de flottement politique au Royaume-Uni, le Premier ministre Keir Starmer devant être remplacé le 20 juillet par Burnham, plus à gauche.

Tenir tête à un géant des médias devrait profiter à Mme Nandy sur le plan politique, a-t-il ajouté. Elle a déjà rencontré le patron de Paramount, David Ellison, en début d’année pour discuter de l’accord.

"On pourrait supposer que si Paramount l’abordait avec la bonne attitude au cours de l’été, en lui donnant suffisamment d’arguments pour affirmer qu’elle a obtenu des concessions, (...) cette affaire pourrait encore être résolue assez rapidement", a-t-il déclaré.

Que les préoccupations relatives à la pluralité justifient ou non une intervention, cette affaire illustre la manière dont les gouvernements peuvent utiliser leurs pouvoirs d’intérêt public pour façonner les conditions des fusions mondiales plutôt que de simplement les bloquer.