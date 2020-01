Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ex-vedette de NBA Kobe Bryant meurt dans un accident d'hélicoptère Reuters • 26/01/2020 à 21:26









LOS ANGELES, 26 janvier (Reuters) - L'ancien basketteur des Los Angeles Lakers Kobe Bryant est mort dimanche à l'âge de 41 ans dans un accident d'hélicoptère, ont annoncé les autorités, confirmant une information diffusée par TMZ. Selon le site d'information, Kobe Bryant se trouvait dans un appareil privé en compagnie d'au moins trois autres personnes qui ont également péri dans l'accident. Au cours de sa carrière professionnelle, qui s'est étirée de 1996 à 2016, il a remporté cinq titres de champion de NBA, tous avec les Lakers de Los Angeles. (Mekhla Raina à Bengaluru, Daniel Trotta et Andrew Both à Cary, Caroline du Nord, version française Nicolas Delame)

