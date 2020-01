Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ex-vedette de NBA Kobe Bryant meurt dans un accident d'hélicoptère Reuters • 27/01/2020 à 00:54









(.) par Steve Gorman CALABASAS, Californie, 27 janvier (Reuters) - L'ancien basketteur des Los Angeles Lakers Kobe Bryant est mort dimanche à l'âge de 41 ans dans un accident d'hélicoptère, ainsi que sa fille âgée de 13 ans et sept autres personnes qui se trouvaient à bord, ont annoncé les autorités. L'appareil s'est écrasé vers 10 heures locales (18h00 GMT) sur un terrain vallonné à Calabasas, en Californie, à environ 65 km au nord-ouest du centre de Los Angeles. "Il n'y a pas eu de survivant (...) Il y avait neuf personnes à bord de l'appareil, le pilote et huit personnes", a déclaré le shérif du comté de Los Angeles Alex Villanueva lors d'une conférence de presse. Il a refusé de révéler l'identité des victimes. Le patron de la NBA Adam Silver a confirmé que Kobe Bryant et sa fille Gianna figuraient parmi les victimes. "Il était l'un des joueurs les plus extraordinaires de l'histoire de notre jeu avec des accomplissements qui sont légendaires", dit-il dans un communiqué. Au cours de sa carrière professionnelle, qui s'est étirée de 1996 à 2016, "Black Mamba" a remporté cinq titres de champion de NBA, tous avec les Lakers de Los Angeles, et il a disputé à 18 reprises en 20 ans le All Star Games qui regroupe les meilleurs joueurs de la saison. Il a par ailleurs obtenu en 2018 un Oscar pour son court métrage d'animation "Dear Basketball". Sa longue carrière de basketteur a été ternie par des accusations de viol portées contre lui en 2003 par l'employée d'un hôtel du Colorado où il suivait un programme de rééducation. Kobe Bryant n'a toutefois jamais été jugé, son accusatrice ayant finalement refusé de témoigner contre lui, mais plusieurs de ses sponsors ont alors décidé de cesser de collaborer avec lui. Le monde de la NBA a exprimé sa profonde tristesse après l'annonce de la mort de Kobe Bryant, dont son ancien coéquipier Shaquille O'Neal aux Los Angeles Lakers. "Il n'y a pas de mots pour exprimer la douleur que je vis avec cette tragédie de perdre ma nièce Gigi et mon frère Kobe Bryant. Je t'aime et tu seras regretté. Mes condoléances vont à la famille Bryant et aux familles des autres passagers du vol", écrit-il sur Twitter. Le président américain Donald Trump a évoqué pour sa part une "terrible nouvelle". (avec Mekhla Raina à Bangalore et Daniel Trotta à New York, version française Nicolas Delame et Arthur Connan)

