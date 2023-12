L’ex-responsable de la gestion d’Alecta retrouve un emploi chez Swedbank Robur

Liselott Ledin, qui avait été évincée après les lourdes pertes du fonds de pension suédois Alecta, va rejoindre Swedbank Robur, la société de gestion de la banque éponyme, en tant que gérante, annonce-t-elle sur Linked-In.

Liselott Ledin avait été licenciée début avril 2023 , alors qu’elle était responsable de la gestion de portefeuilles actions, par Magnus Billing, l’ancien directeur général du fonds de pension.

Le fonds de pension suédois avait rapidement annoncé une série de mesures internes après avoir perdu 19,6 milliards de couronnes suédoises (1,74 milliard d’euros) dans la débâcle des banques américaines SVB, Signature Bank et First Republic , dont il était un des plus importants actionnaires.

Le licenciement de Liselott Ledin avait été perçu comme une manœuvre injuste pour se défausser. Depuis, de nombreux dirigeants d’Alecta ont pris à la porte, dont Magnus Billing.